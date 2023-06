Russischer Erstschlag: Sergej Karaganow über die „wachsende Bedrohung“ 

Ein jüngst publizierter Aufsatz des früheren Kreml-Beraters Sergej Karaganow sorgt für Aufsehen. Er will einen atomaren Erstschlag Russlands gegen Europa nicht ausschließen. Der Kreml müsse, so der Politikwissenschaftler, „die Leiter der Abschreckung und Eskalation schnell genug emporsteigen“, so liest man es beispielsweise in der Epoch Times.

Und hier nun die vollständige Übersetzung des Essays, damit sich der Leser selbst ein Bild machen kann:

von Sergej Karaganow:

Lassen Sie mich einige Gedanken teilen, die ich schon seit langem hege und die nach der jüngsten Versammlung des Rates für Außen- und Verteidigungspolitik, die sich als eine der bemerkenswertesten Versammlungen in seiner 31-jährigen Geschichte erwiesen hat, ihre endgültige Gestalt angenommen haben.

Wachsende Bedrohung

Russland und seine Führung scheinen vor einer schwierigen Wahl zu stehen. Es wird immer deutlicher, dass ein Zusammenstoß mit dem Westen nicht enden kann, selbst wenn wir einen Teil- oder sogar einen vernichtenden Sieg in der Ukraine erringen.

Es wäre ein echter Teilsieg, wenn wir vier Regionen befreien. Es wäre ein etwas größerer Sieg, wenn wir in den nächsten ein oder zwei Jahren den gesamten Osten und Süden der heutigen Ukraine befreien würden. Aber es wird immer noch ein Teil davon bleiben, mit einer noch verbitterteren ultranationalistischen Bevölkerung, die mit Waffen vollgepumpt wird – eine blutende Wunde, die unvermeidliche Komplikationen und einen neuen Krieg droht.

Die vielleicht schlimmste Situation könnte eintreten, wenn wir um den Preis enormer Verluste die gesamte Ukraine befreien und in Trümmern mit einer Bevölkerung bleiben, die uns größtenteils hasst. Seine “Erlösung” wird mehr als ein Jahrzehnt dauern. Jede Option, insbesondere die letztere, wird unser Land davon ablenken, einen dringend notwendigen Schritt zu tun, um seinen geistigen, wirtschaftlichen und militärpolitischen Schwerpunkt auf den Osten Eurasiens zu verlagern. Wir werden im Westen stecken bleiben und in absehbarer Zeit keine Perspektive haben, während die heutige Ukraine, vor allem ihre zentralen und westlichen Regionen, dem Land Management-, Personal- und Finanzressourcen entziehen wird. Diese Regionen wurden schon zu Sowjetzeiten stark subventioniert. Die Fehde mit dem Westen wird weitergehen, da er einen minderwertigen Guerilla-Bürgerkrieg unterstützen wird.

Eine attraktivere Option wäre die Befreiung und Wiedereingliederung des Ostens und des Südens der Ukraine und der Zwang zur Kapitulation, gefolgt von einer vollständigen Entmilitarisierung und der Schaffung eines befreundeten Pufferstaates. Aber das wäre nur möglich, wenn es uns gelingt, den Willen des Westens, die Kiewer Junta aufzustacheln und zu unterstützen, zu brechen und sie zum strategischen Rückzug zu zwingen.

Und damit sind wir beim wichtigsten, aber fast undiskutierten Thema. Die zugrunde liegende und sogar grundlegende Ursache für den Konflikt in der Ukraine und viele andere Spannungen in der Welt sowie für die allgemeine Zunahme der Kriegsgefahr ist das sich beschleunigende Versagen der modernen herrschenden westlichen Eliten – hauptsächlich der Kompradoren in Europa (die portugiesischen Kolonialisten verwendeten das Wort “Comprador”, um sich auf lokale Händler zu beziehen, die sich um ihre Bedürfnisse kümmerten) –, die durch den Globalisierungskurs der letzten Jahrzehnte hervorgerufen wurden. Dieses Scheitern geht einher mit schnellen, in der Geschichte beispiellosen Veränderungen des globalen Kräftegleichgewichts zugunsten der globalen Mehrheit, wobei China und teilweise Indien als wirtschaftliche Triebkräfte fungieren und Russland von der Geschichte als militärisch-strategische Säule ausgewählt wurde. Diese Schwächung erzürnt nicht nur die imperial-kosmopolitischen Eliten (Biden und Co.), sondern auch die imperial-nationalen (Trump). Ihre Länder verlieren ihre fünf Jahrhunderte währende Fähigkeit, Reichtum auf der ganzen Welt abzuschöpfen, indem sie, vor allem durch rohe Gewalt, politische und wirtschaftliche Ordnungen und kulturelle Dominanz durchsetzen. Es wird also kein schnelles Ende der sich entfaltenden westlichen Defensive geben, sondern eine aggressive Konfrontation. Dieser Zusammenbruch moralischer, politischer und wirtschaftlicher Positionen hat sich seit Mitte der 1960er Jahre zusammengebraut; sie wurde durch den Zerfall der Sowjetunion unterbrochen, aber in den 2000er Jahren mit neuem Elan wieder aufgenommen (die Niederlagen im Irak und in Afghanistan sowie der Beginn der Krise des westlichen Wirtschaftsmodells im Jahr 2008 waren wichtige Meilensteine).

Um diese schneeballartige Talfahrt zu stoppen, hat sich der Westen vorübergehend konsolidiert. Die Vereinigten Staaten haben die Ukraine in eine Schlagfaust verwandelt, die darauf abzielt, eine Krise herbeizuführen und damit Russland – dem militärpolitischen Kern der nicht-westlichen Welt, der sich von den Fesseln des Neokolonialismus befreit – die Hände zu binden, ihn aber besser noch in die Luft zu jagen und so die aufstrebende alternative Supermacht China radikal zu schwächen. Unsererseits haben wir unseren Präventivschlag hinausgezögert, entweder weil wir die Unvermeidlichkeit eines Zusammenstoßes missverstanden haben oder weil wir an Stärke gewonnen haben. Darüber hinaus haben wir in Anlehnung an modernes, vor allem westliches, militärpolitisches Denken gedankenlos eine zu hohe Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen gesetzt, die Lage in der Ukraine falsch eingeschätzt und die Militäroperation dort nicht erfolgreich genug begonnen.

Die westlichen Eliten versagten innerlich und begannen, das Unkraut, das nach siebzig Jahren des Wohlergehens, der Sättigung und des Friedens durchgekommen war, aktiv zu nähren – all diese menschenfeindlichen Ideologien, die die Familie, die Heimat, die Geschichte, die Liebe zwischen Mann und Frau, den Glauben, die Verpflichtung zu höheren Idealen, alles, was das Wesen des Menschen ausmacht, ablehnen. Sie sortieren diejenigen aus, die Widerstand leisten. Das Ziel ist es, ihre Gesellschaften zu zerstören und die Menschen in Mankurts zu verwandeln (Sklaven, die der Vernunft und des Geschichtssinns beraubt sind, wie sie von dem großen kirgisischen und russischen Schriftsteller Chengiz Aitmatov beschrieben werden), um ihre Fähigkeit zu verringern, dem modernen “globalistischen” Kapitalismus zu widerstehen, der für die Menschen und die Menschheit als Ganzes zunehmend ungerecht und kontraproduktiv ist.

Auf dem Weg dorthin entfesselten die geschwächten Vereinigten Staaten einen Konflikt, um Europa und andere abhängige Länder zu vernichten, mit der Absicht, sie nach der Ukraine in die Flammen der Konfrontation zu werfen. Die lokalen Eliten in den meisten dieser Länder haben die Orientierung verloren und führen ihre Länder gehorsam in Panik über ihre versagenden internen und externen Positionen. Darüber hinaus machen das Gefühl eines größeren Versagens, der Ohnmacht, der jahrhundertealten Russophobie, des intellektuellen Verfalls und des Verlusts der strategischen Kultur ihren Hass noch tiefer als den der Vereinigten Staaten.

Der Entwicklungsvektor in den meisten westlichen Ländern zeigt deutlich ihre Bewegung hin zu einem neuen Faschismus und (bisher) “liberalen” Totalitarismus.

Das Wichtigste ist, dass sich die Situation dort nur noch verschlimmert. Waffenstillstand ist möglich, aber Frieden ist es nicht. Wut und Verzweiflung werden in Verschiebungen und Wendungen weiter wachsen. Dieser Vektor der Bewegung des Westens deutet eindeutig auf ein Abgleiten in den Dritten Weltkrieg hin. Er fängt bereits an und kann zufällig oder aufgrund der wachsenden Inkompetenz und Verantwortungslosigkeit moderner herrschender Kreise im Westen zu einem ausgewachsenen Feuersturm ausbrechen.

Der Vormarsch der künstlichen Intelligenz und die Robotisierung des Krieges erhöhen die Gefahr einer auch unbeabsichtigten Eskalation. Tatsächlich können Maschinen der Kontrolle verwirrter Eliten entgleiten.

Verschärft wird die Situation durch “strategisches Parasitentum” – in den 75 Jahren des relativen Friedens haben die Menschen die Schrecken des Krieges vergessen und sogar aufgehört, sich vor Atomwaffen zu fürchten. Der Selbsterhaltungstrieb ist überall geschwächt, besonders aber im Westen.

Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit der Geschichte der Nuklearstrategie und komme zu einem eindeutigen, wenn auch scheinbar nicht ganz wissenschaftlichen Ergebnis. Die Erschaffung von Atomwaffen war das Ergebnis göttlichen Eingreifens. Entsetzt darüber, dass die Menschen, die Europäer und die Japaner, die sich ihnen angeschlossen hatten, innerhalb der Lebensspanne einer Generation zwei Weltkriege entfesselt hatten, die Dutzende von Millionen von Menschenleben geopfert hatten, übergab Gott der Menschheit eine Waffe des Harmagedon, um diejenigen, die die Angst vor der Hölle verloren hatten, daran zu erinnern, dass sie existierte. Es war diese Angst, die im letzten Dreivierteljahrhundert für relativen Frieden sorgte. Diese Angst ist jetzt weg. Was jetzt passiert, ist in Übereinstimmung mit den bisherigen Vorstellungen von nuklearer Abschreckung undenkbar: In einem Anfall von verzweifelter Wut haben die herrschenden Kreise einer Gruppe von Ländern einen ausgewachsenen Krieg in der Unterwelt einer nuklearen Supermacht entfesselt.

Diese Angst muss wiederbelebt werden. Andernfalls ist die Menschheit dem Untergang geweiht.

Was auf den Schlachtfeldern in der Ukraine entschieden wird, ist nicht nur, und nicht so sehr, wie Russland und die zukünftige Weltordnung aussehen werden, sondern vor allem, ob es überhaupt eine Welt geben wird oder ob sich der Planet in radioaktive Ruinen verwandelt, die die Überreste der Menschheit vergiften.

Indem wir den Willen des Westens brechen, die Aggression fortzusetzen, werden wir nicht nur uns selbst retten und die Welt endlich von dem fünf Jahrhunderte währenden westlichen Joch befreien, sondern wir werden auch die Menschheit retten. Indem wir den Westen in eine Katharsis drängen und damit seine Eliten dazu, ihr Streben nach Hegemonie aufzugeben, werden wir sie zum Einlenken zwingen, bevor es zu einer globalen Katastrophe kommt, und sie so vermeiden. Die Menschheit wird eine neue Chance zur Entwicklung bekommen.

Lösungsvorschlag

Es besteht kein Zweifel, dass ein harter Kampf bevorsteht. Wir werden die verbleibenden internen Probleme lösen müssen: endlich den westlichen Zentrismus in unseren Köpfen und die Westler in der Managerklasse, die Kompradoren und ihr charakteristisches Denken loszuwerden. (Der Westen hilft uns tatsächlich dabei). Es ist an der Zeit, unsere dreihundertjährige Reise nach Europa zu beenden, die uns viele nützliche Erfahrungen beschert und dazu beigetragen hat, unsere großartige Kultur zu schaffen. Selbstverständlich werden wir unser europäisches Erbe sorgfältig bewahren. Aber es ist an der Zeit, nach Hause und zu unserem wahren Selbst zu gehen, die gesammelten Erfahrungen zu nutzen und unseren eigenen Kurs zu bestimmen. Das Außenministerium hat kürzlich einen Durchbruch für uns alle erzielt, indem es Russland im außenpolitischen Konzept als Staatszivilisation bezeichnet hat. Ich würde hinzufügen – eine Zivilisation der Zivilisationen, offen für den Norden und den Süden, den Westen und den Osten. Die Hauptentwicklungsrichtung ist heute der Süden und der Norden, vor allem aber der Osten.

Die Konfrontation mit dem Westen in der Ukraine, wie auch immer sie ausgeht, sollte uns nicht von der strategischen inneren Bewegung – geistig, kulturell, wirtschaftlich, politisch und militärisch-politisch – zum Ural, nach Sibirien und zum Großen Ozean ablenken. Wir brauchen eine neue ural-sibirische Strategie, die mehrere stimmungsvolle Projekte beinhaltet, darunter natürlich die Schaffung einer dritten Hauptstadt in Sibirien. Diese Bewegung sollte Teil der Bemühungen werden, die heute so dringend notwendig sind, um unseren russischen Traum zu artikulieren – das Bild von Russland und der Welt, die wir sehen wollen.

Ich und viele andere haben viele Male geschrieben, dass große Staaten ohne eine große Idee ihre Größe verlieren oder einfach verschwinden. Die Geschichte ist übersät mit den Schatten und Gräbern der Mächte, die sie verloren haben. Es muss von oben erzeugt werden, ohne zu erwarten, dass es von unten kommt, wie es dumme oder faule Menschen tun. Sie muss den Grundwerten und Bestrebungen der Menschen entsprechen und vor allem uns alle voranbringen. Aber es liegt in der Verantwortung der Elite und der Führung des Landes, dies zu artikulieren. Die Verzögerung dabei war inakzeptabel lang.

Aber für die Zukunft ist es notwendig, den bösen Widerstand der Mächte der Vergangenheit – des Westens – zu überwinden, die, wenn sie nicht zerschlagen werden, die Welt mit ziemlicher Sicherheit und unaufhaltsam in einen umfassenden und wahrscheinlich letzten Weltkrieg für die Menschheit führen werden.

Und das bringt mich zum schwierigsten Teil dieses Artikels. Wir können noch ein oder zwei oder drei Jahre weiterkämpfen, Tausende und Abertausende unserer besten Männer opfern und Zehntausende und Hunderttausende von Menschen zermürben, die in den Gebieten leben, die jetzt Ukraine genannt werden, und die in die tragische historische Falle getappt sind. Aber diese Militäroperation kann nicht mit einem entscheidenden Sieg enden, ohne den Westen zu zwingen, sich strategisch zurückzuziehen oder gar zu kapitulieren, und ihn zu zwingen, Versuche aufzugeben, die Geschichte umzukehren und die globale Vorherrschaft zu bewahren, und sich auf sich selbst und seine gegenwärtige Krise auf mehreren Ebenen zu konzentrieren. Grob gesagt muss sie “abschwirren”, damit Russland und die Welt ungehindert vorankommen können.

Deshalb ist es notwendig, den Selbsterhaltungstrieb zu wecken, den der Westen verloren hat, und ihn davon zu überzeugen, dass seine Versuche, Russland durch die Bewaffnung der Ukrainer zu zermürben, für den Westen selbst kontraproduktiv sind. Wir werden die nukleare Abschreckung wieder zu einem überzeugenden Argument machen müssen, indem wir die inakzeptabel hohe Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen senken und die Abschreckungs- und Eskalationsleiter schnell, aber umsichtig nach oben klettern. Die ersten Schritte wurden bereits durch die entsprechenden Erklärungen des russischen Präsidenten und anderer Staats- und Regierungschefs gemacht: die angekündigte Stationierung von Atomwaffen und ihren Trägern in Belarus und die erhöhte Kampfbereitschaft der strategischen Abschreckungskräfte. Aber es gibt viele Stufen auf dieser Leiter. Ich habe etwa zwei Dutzend gezählt. Es kann auch so weit kommen, dass wir unsere Landsleute und alle Menschen guten Willens auffordern müssen, ihre Wohnorte in der Nähe von Einrichtungen zu verlassen, die zum Ziel von Angriffen in Ländern werden können, die das Marionettenregime in Kiew direkt unterstützen. Der Feind muss wissen, dass wir bereit sind, einen Präventivschlag als Vergeltung für alle seine gegenwärtigen und vergangenen Aggressionshandlungen zu führen, um ein Abgleiten in einen globalen thermonuklearen Krieg zu verhindern.

Ich habe viele Male gesagt und geschrieben, dass, wenn wir richtig eine Strategie der Einschüchterung und Abschreckung und sogar des Einsatzes von Atomwaffen entwickeln, das Risiko eines nuklearen oder anderen “Vergeltungsschlags” auf unserem Territorium auf ein absolutes Minimum reduziert werden kann. Nur ein Wahnsinniger, der vor allem Amerika hasst, wird den Mut haben, zur “Verteidigung” der Europäer zurückzuschlagen, damit sein eigenes Land in Gefahr zu bringen und das bedingte Boston für das bedingte Posen zu opfern. Sowohl die USA als auch Europa wissen das sehr gut, aber sie ziehen es einfach vor, nicht darüber nachzudenken. Diese Gedankenlosigkeit haben wir selbst mit unserer eigenen friedliebenden Rhetorik gefördert. Aus dem Studium der Geschichte der amerikanischen Nuklearstrategie weiß ich, dass Washington, nachdem die UdSSR die überzeugende Fähigkeit erlangt hatte, auf einen Atomschlag zu reagieren, die Möglichkeit des Einsatzes von Atomwaffen gegen sowjetisches Territorium nicht ernsthaft in Betracht zog, obwohl es in der Öffentlichkeit bluffte. Wenn sie jemals eine solche Möglichkeit in Betracht zogen, taten sie dies nur gegen die “vorrückenden” sowjetischen Truppen in Westeuropa selbst. Ich weiß, dass die Bundeskanzler Kohl und Schmidt aus ihren Bunkern geflohen sind, sobald bei Militärübungen die Frage nach einem solchen Einsatz aufkam.

Wir müssen die Abschreckungs- und Eskalationsleiter schnell genug erklimmen. Angesichts des Vektors der westlichen Entwicklung – der anhaltenden Degradierung der meisten ihrer Eliten – wird jede ihrer nächsten Aufrufe noch inkompetenter und ideologisch aufgeladener sein als die vorherigen. Wir können kaum erwarten, dass dort in naher Zukunft verantwortungsvollere und vernünftigere Führer an die Macht kommen. Dies kann nur nach einer Katharsis geschehen, nachdem sie ihre Ambitionen aufgegeben haben.

Wir dürfen das “ukrainische Szenario” nicht wiederholen. Ein Vierteljahrhundert lang haben wir nicht auf diejenigen gehört, die davor warnten, dass die NATO-Erweiterung zu einem Krieg führen würde, und versuchten, zu verzögern und zu “verhandeln”. Das Ergebnis ist ein schwerer bewaffneter Konflikt. Der Preis der Unentschlossenheit wird jetzt um eine Größenordnung höher sein.

Aber was ist, wenn sie nicht nachgeben? Was, wenn sie den Selbsterhaltungstrieb völlig verloren haben? In diesem Fall werden wir eine Reihe von Zielen in einer Reihe von Ländern treffen müssen, um diejenigen, die den Verstand verloren haben, zur Vernunft zu bringen.

Moralisch gesehen ist dies eine schreckliche Wahl, da wir Gottes Waffe gebrauchen und uns so zu schweren geistlichen Verlusten verdammen werden. Aber wenn wir das nicht tun, kann nicht nur Russland sterben, sondern höchstwahrscheinlich wird die gesamte menschliche Zivilisation aufhören zu existieren.

Diese Entscheidung müssen wir selbst treffen. Auch Freunde und Sympathisanten werden uns zunächst nicht unterstützen. Wenn ich Chinese wäre, würde ich nicht wollen, dass der gegenwärtige Konflikt zu früh und abrupt endet, denn er zieht die US-Truppen ab und gibt China die Möglichkeit, Kräfte für eine entscheidende Schlacht zu sammeln, direkt oder, nach den besten Befehlen von Laotse, indem es den Feind zum kampflosen Rückzug zwingt. Ich würde mich auch gegen den Einsatz von Atomwaffen aussprechen, weil eine Anhebung der Konfrontation auf die nukleare Ebene eine Verschiebung in ein Gebiet bedeuten würde, in dem mein Land (China) immer noch schwach ist. Darüber hinaus entspricht entschlossenes Handeln nicht der chinesischen außenpolitischen Philosophie, die wirtschaftliche Faktoren (beim Aufbau militärischer Macht) betont und eine direkte Konfrontation vermeidet. Ich würde den Verbündeten unterstützen und seinen Hinterhof sichern, aber ich würde mich hinter ihm verstecken, ohne mich in den Kampf einzumischen. (Aber vielleicht verstehe ich diese Philosophie nicht gut genug und unterstelle unseren chinesischen Freunden falsche Motive). Wenn Russland einen Atomschlag ausführen würde, würden die Chinesen dies verurteilen, aber sie würden sich auch im Herzen darüber freuen, dass dem Ruf und der Position der Vereinigten Staaten ein mächtiger Schlag versetzt wurde.

Und wie würden wir reagieren, wenn (Gott bewahre) Pakistan Indien angreifen würde oder umgekehrt? Wir wären entsetzt und traurig, dass das nukleare Tabu gebrochen wurde. Und dann würden wir anfangen, den Betroffenen zu helfen und notwendige Änderungen in unserer Nukleardoktrin vorzunehmen.

Für Indien und andere Länder der globalen Mehrheit, einschließlich der nuklearen Länder (Pakistan, Israel), ist der Einsatz von Atomwaffen sowohl aus moralischen als auch aus geostrategischen Gründen ebenfalls inakzeptabel. Wenn sie “erfolgreich” eingesetzt werden, wird dies das nukleare Tabu brechen – die Vorstellung, dass sie unter keinen Umständen eingesetzt werden können und dass ihr Einsatz unweigerlich zu einem globalen nuklearen Armageddon führen wird. Wir können kaum mit schneller Unterstützung rechnen, auch wenn viele Länder des Globalen Südens Genugtuung über die Niederlage ihrer ehemaligen Unterdrücker empfinden würden, die geraubt, Völkermorde begangen und eine fremde Kultur durchgesetzt haben.

Aber am Ende werden die Gewinner nicht beurteilt. Und den Rettern wird gedankt. Die politische Kultur Europas erinnert sich nicht an gute Dinge. Aber der Rest der Welt erinnert sich mit Dankbarkeit daran, wie wir den Chinesen geholfen haben, sich von der brutalen japanischen Besatzung zu befreien, und wie wir den Kolonien geholfen haben, sich vom kolonialen Joch zu befreien. Wenn wir nicht sofort verstanden werden, wird es noch mehr Anreize geben, sich selbst zu verbessern. Dennoch ist es sehr wahrscheinlich, dass wir in der Lage sein werden, zu gewinnen, unseren Feind zur Vernunft zu bringen und ihn zum Rückzug zu zwingen, ohne zu extremen Maßnahmen zu greifen, und einige Jahre später eine Position hinter China einzunehmen, so wie es jetzt hinter uns steht, und es in seinem Kampf mit den Vereinigten Staaten zu unterstützen. In diesem Fall wird es möglich sein, einen großen Krieg zu vermeiden. Gemeinsam werden wir zum Wohle aller gewinnen, auch der Menschen, die in den westlichen Ländern leben.

Und dann werden Russland und die Menschheit alle Schwierigkeiten durchstehen und in die Zukunft gehen, die mir hell, multipolar, multikulturell, vielfarbig erscheint und den Ländern und Völkern die Chance gibt, ihre eigene und gemeinsame Zukunft aufzubauen.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf Russisch in der Wochenzeitschrift Profile.