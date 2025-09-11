Regenbogen-Solar-Irrsinn: Wenn Klima- und LGBTQ-Ideologie verschmelzen

Hamburg hat jetzt sein neuestes „Wahrzeichen“: Eine Solaranlage in Regenbogenfarben auf dem Dach des Millerntor-Stadions. Offiziell soll das Projekt des FC St. Pauli und LichtBlick für „Vielfalt, Inklusion und Nachhaltigkeit“ stehen. In Wahrheit ist es der doppelte Irrsinn unserer Zeit: ineffiziente Öko-Technik, bunt angestrichen, um die allgegenwärtige LGBTQ-Ideologie weiter in jede Ritze des Alltags zu pressen – wie sie stolz im Presseportal verbreiten.

1.900 Module liefern Strom für nicht einmal 80 Mehrfamilienhäuser. Der Wirkungsgrad? Um satte 13 Prozent schlechter als bei einer normalen Anlage – nur damit es hübsch glitzert wie ein Schmetterlingsflügel. Für die Energiewende ein Witz, für die Ideologen ein Triumph: Hauptsache Regenbogen!

Hier verschmelzen zwei Narrative zu einem grotesken Gesamtkunstwerk: Der Klimawahn, der jede technische Schwäche als Fortschritt verkauft, und der Dauerregenbogen, der inzwischen wie ein Staatslogo über alles geklebt wird – vom Fußballstadion bis zur Stromrechnung. Vernunft, Effizienz und echte Problemlösungen spielen keine Rolle mehr. Es geht nur um Symbole, um das ständige Signal: Seht her, wir sind die Guten!

Doch was bleibt, wenn die Lichter ausgehen? Eine ineffektive Solaranlage, die weniger Strom liefert – und ein weiteres Mahnmal dafür, dass Ideologie längst wichtiger geworden ist als Realität.