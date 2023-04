Raus aus diesem Krieg!

Mahnmal “Pawlows Haus”, Stalingrad

Aus Sicht der russischen Belagerer entwickelt sich im Ukrainekrieg um Bachmut ein zweites Stalingrad von 1943 und die eingeschlossenen Ukrainer scheinen auf die Abwandlung des damaligen deutschen Spruches verwiesen “Haltet aus, die Leoparden hauen euch raus”. Danach sieht es im umgebenden Schlamm allerdings nicht aus, sondern eher so, dass das abgeriegelte Bachmut wie Stalingrad zur Wende des Krieges zugunsten Russlands werden könnte. Wer die Bilder der “Prestigeschlacht” um die weitgehend zerstörte Stadt betrachtet, kann nur zu einem Schluss kommen: Aufhören! Es ist mehr als genug gestorben und zerstört worden.

Ministerin Baerbock: “Unsere Waffen retten Leben!”. Frage: Wo sollen die Leben sein – angesichts von 200.000 Toten und Verletzten?

Man dürfte der Sache keinen Zwang antun mit der Feststellung, Baerbocks Reden und Inhalte unterböten mühelos jede intellektuelle Mindestschwelle. Nach geschätzt 200.000 Toten und Verletzten muss sich die deutsche Außenministerin fragen lassen, wo ihre hyperemotional avisierten Leben “gerettet” worden sein sollen (hier). Man sieht in der Südukraine Zerstörung und Soldatenfriedhöfe so weit das Auge reicht und kann die Feststellung der Ministerin samt dem zustimmenden Altparteien- und Medienecho bestenfalls als Zynismus rubrizieren. Kritiker sehen in der blinden Verfolgung der US-geleiteten Selbstentleibung unseres Landes einen Mangel an Eides- und Verfassungstreue der gesamten Regierung.

Das Kriegsziel der Globalisten ist nicht unseres

In diesem Krieg geht es nicht um Humanität – dann hätte der Anblick der Leiden ihn längst beendet – und auch nicht um Demokratie, Freiheit oder Ähnliches, was in den wohltemperierten Räumen der Medien und an den Buffets der Entscheidungsträger rundum ventiliert wird, wenn die Soldaten im Dreck stecken. Es mag um “Werte”gehen – Bodenschatzwerte, Aktienwerte, Geldwerte, Spekulationswerte. Sicher geht es darum, den USA und ihren Globalisten den Landzugang zum Schwarzen Meer freizuschießen, über das sie die Russen vom Nahen Osten und auch der Westhemisphäre aussperren können. Wofür sonst sollten die USA Unsummen in ein bitterarmes Land mit korrupter Elite – auf Nimmerwiedersehen – investieren?

Für diesen Krieg sieben Jahrzehnte Frieden zu beenden, einen waffengespickten Eisernen Vorhang vom Nordkap zum Schwarzen Meer herunterzulassen und die Zuneigung und Nachbarschaft der Völker auf das Nachhaltigste zu vergiften, war von Anfang an falsch und ist auch künftig gegen unsere Interessen.

Fazit: Sofortiger Waffenstillstand und Schluss mit diesem tödlichen Wahnsinn am Rande des Atomkrieges!