Putin hält Dolchstoß-Rede an die Nation

Am Morgen wandte sich Putin an alle Bürger Russlands, das Personal der Streitkräfte, aller Sicherheitsbehörden und Geheimdienste, aber auch an alle, die mit Lügen oder Drohungen in die bewaffnete Meuterei hineingezogen worden seien. Putin rief alle Mitbürger zur Konsolidierung und zum Verantwortungsbewusstsein auf.

“Die Handlungen, die unsere Gesellschaft spalten, sind tatsächlich eine Abtrünnigkeit gegenüber dem Volk und den Kameraden, die derzeit an der Front kämpfen. Das ist ein Stoß in den Rücken unseres Landes und unseres Volkes.” RT Deutsch

Hier die komplette Rede mit deutscher Simultanübersetzung.