Presseanfrage CORRECTIV: Fragen an Meinrad Müller

Hallo Herr van de Rydt,

ich bin Journalist beim Recherchezentrum CORRECTIV, wir befassen uns hauptsächlich mit der Aufklärung von Desinformation. Im Moment befassen wir uns mit der Behauptung, die EU-Verordnung D-8u09809 verbiete künftig den Bau von Schneemännern im eigenen Garten. Auf Ihrer Webseite Opposition24 wurde Ende Dezember ein Beitrag von Meinrad Müller zu dem Thema veröffentlicht und als Satire gekennzeichnet. So weit so gut, jedoch wird der Text auch ohne diesen Hinweis auf anderen Webseiten verbreitet und dort von den Nutzern für voll genommen.

Dazu würde ich gern Meinrad Müller kontaktieren und um eine Stellungnahme bitten, ob er seinen Text bewusst an Seiten wie Journalistenwatch oder Telegra.ph geschickt hat, damit sie dort veröffentlicht werden, und ob er weiß, dass der Text dort ohne Satire-Hinweis erschienen ist und was er dagegen unternommen hat oder zu unternehmen gedenkt. Können Sie mir bis Montag eine Mail-Adresse von ihm geben oder meine Fragen an ihn weiterleiten?

Vielen Dank für Ihre Mühe und ein schönes Wochenende.

Steffen Kutzner

CORRECTIV.Faktencheck

Steffen Kutzner

Journalist

CORRECTIV – Recherchen für die Gesellschaft

Frage: Hat schon mal jemand was an Telegra.ph „geschickt“? Nur falsche Antworten bitte…