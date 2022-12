Polsprung? Ja, bitte!

Wegen einer ähnlich lautenden Schlagzeile in einem “sozialen Netzwerk” bekam ich neulich Post von der Polizei. Man wirft mir “Belohnung und Billigung von Straftaten” vor. Die ganze Angelegenheit ist derart absurd, dass mir die aktuellen Spekulationen im Netz zu einem bevorstehenden Polsprung realistischer erscheinen, als die surreal anmutende Szene, von einem Beamten den gesamten Sachverhalt mit bierernster Miene vorgelesen zu bekommen. “… Herbeiführen einer illegalen Atomexplosion” – weil ich das Glaubensbekenntnis der Atomkraftgegner mit Bezug auf die Aussagen grüner “Spitzenpolitiker” zu Energiewende und Ukrainekrieg satirisch abgewandelt hatte. Eigentlich müsste man vor Lachen unter den Schreibtisch fallen, aber in diesem verrückt gewordenem Land haben sich die Verhältnisse derart umgekehrt, dass wohl nur noch ein Polsprung mit all seinen Begleiterscheinungen für Ordnung sorgen kann.

“Wissenschaftlich” ist die Sache schnell erklärt. Alle paar hunderttausend Jahre kommt es wirklich zu einem Polsprung, bei dem sich das Magnetfeld der Erde umkehrt. In den letzten Jahrzehnten ist das Magnetfeld schwächer geworden und die magnetischen Pole wandern tatsächlich immer weiter von den “tatsächlichen” Polen weg, ansonsten weiß man nichts Genaues. Sonnenstürme könnten die Elektrizität stören oder auch nicht.

Und dann sind da noch hunderte Youtube-Videos, deren Propheten das genaue Datum kennen, zum Beispiel März 2023, und vor den Folgen warnen. Wie gesagt, inzwischen mutet das weniger bescheuert an, als wegen eines vermeintlichen Meinungsverbrechens vor Gericht gestellt zu werden, außer man lebt im Iran oder Nordkorea, wo schon das Zucken mit der falschen Augenbraue den Tod bedeuten kann. Witzigerweise werden die Opfer solcher Diktaturen hierzulande für die selben Vergehen gefeiert, die bei uns neuerdings strafbar sind. Das passt doch zu den “Theorien”, aus Nord wird Süd und aus bescheuert normal. Jetzt muss ich leider Schluss machen, der Chinesisch-Kurs bei der VHS fängt gleich an…