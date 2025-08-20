Plastik überall: Menschheit bleibt Giftcocktail schutzlos ausgeliefert

Die bittere Wahrheit: Wir sind Versuchskaninchen einer globalen Plastikflut. Wie Infosperber berichtet, gelangt längst nicht nur Mikroplastik in unsere Körper, sondern mit ihm eine ganze Palette hochgiftiger Zusatzstoffe. Weichmacher, Flammschutzmittel, hormonähnliche Chemikalien – alles frei im Umlauf, ohne wirksame Kontrolle oder Schutz für die Bevölkerung.

Während Politiker Sonntagsreden über Nachhaltigkeit schwingen, bleibt die Realität brutal: Industrie und Handel pumpen immer neue Kunststoffe in den Markt, die weder recycelt werden können noch auf ihre toxische Wirkung ausreichend geprüft sind. Gesetze hinken hinterher oder werden auf Druck der Lobby so weichgespült, dass sie wirkungslos bleiben.

Die Menschheit frisst, trinkt und atmet Plastik – und mit ihm ein Chemiecocktail, der unser Hormonsystem, unsere Fruchtbarkeit und unsere Gesundheit auf lange Sicht ruiniert. Keine Filter, keine Schutzmaßnahmen, keine ehrliche Aufklärung. Das nennt man Kollateralschaden im Namen des Profits.