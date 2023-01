ÖVPervers: Ein geschändeter Jesus und tote Kinder

“ Hermann Nitsch hat in zwei von seinen „Werken“ höchst krankhafte Fantasien ausgelebt, in denen nicht nur christliche Gefühle verletzt werden, sondern auch Gewaltphantasien gegenüber Kindern in höchst verstörender Art und Weise kundgetan werden“, sagt Christian Hafenecker, FPÖ. „Warum wird so jemand unter Beifall der angeblich christlich-sozialen Familienpartei ÖVP-Niederösterreich zum Landeskünstler gemacht und mit Geldern, Auszeichnungen und einem Museum vergoldet“, fragt sich der Politiker.

„Wenn Johanna Mikl-Leitner und ihren Freunden ihre Werte tatsächlich heilig sind, dann beendet sie diese Farce sofort, schließt dieses Museum, sorgt dafür, dass unsere Kinder nicht mehr in Form von Schulexkursionen dort hinfahren müssen und entschuldigt sich bei allen Christen und Steuerzahlern in unserem Land.“

Zitate aus dem Werk „Die Eroberung von Jerusalem“:

Christus liegt auf dem warmen Bauch des eben geschlachteten Tieres und saugt das Blut von jener Stelle, wo er die Hoden abgetrennt hat. […] er schleckt das Geschlechtsteil der Kuh und steckt seine Zunge tief hinein. […]

Wenn Christus ausrutscht, springt Nr. 38 auf ihn, steckt seinen erigierten Penis in die Afteröffnung von Christus und begattet ihn. […]

[…]

…Die nackte Leiche eines neunjährigen Mädchens wird auf eine Kirchenbank gelegt; das Geschlechtsteil des Mädchens wird aufgeklafft; mit einer Silbersonde wird mehrmals tief hineingestochen; das Geschlechtsteil wird mit einem Skalpell zerfleischt; Zuckerwasser wird auf die blutige Wunde geschüttet; Nummer O saugt und schleckt das gezuckerte Blut von dem zerfleischten Geschlechtsteil.