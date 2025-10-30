Österreichs Gesundheitswesen – Diagnose: Staatsversagen

Nach dem zweiten Todesfall wegen einer Klinik-Absage, zeigt die Kronen Zeitung das ganze Ausmaß der Misere: Ein Mann mit akuten Schmerzen wird nach Hause geschickt – Diagnose des Arztes: „Nur ein Furz.“ Tatsächlich war es Nierenversagen.

Ein anderes Opfer überlebt nur, weil seine Töchter – beide Ärztinnen – rund um die Uhr Druck machten. Und eine Krebspatientin liegt stundenlang in Schmerzen, weil der zuständige Arzt „gerade keine Zeit“ hat. So sieht das Gesundheitssystem in einem Land aus, das Milliarden in Migration, Klima und EU-Programme pumpt – aber kein Bett mehr für Kranke hat.

Die Leserreaktionen bei der Krone sind eindeutig: Das System ist kaputt. Wartezeiten, Überlastung, Fehlorganisation. Ärzte und Pfleger schuften, während Ministerin Korinna Schumann (SPÖ) und neun Landeshauptleute Verantwortung hin- und herschieben. Bürokratie ersetzt Menschlichkeit, Parteibuch ersetzt Kompetenz.

Und das Ergebnis? Menschen sterben – auf der Wiese, im Wartezimmer oder auf dem Weg nach Hause, weil ein Arzt glaubt, der Schmerz sei nur ein „Furz“.

Aber keine Sorge: Die Politik wird jetzt sicher „eine Taskforce“ einsetzen. Und dann? Ein Bericht, ein Runder Tisch, ein Foto mit ernster Miene – bis zum nächsten Toten.