Der neu gewählte US-Präsident erklärt in seiner Wahlkampfrhetorik und aktuellen Aussagen konsequent den Krieg gegen den Deep State, setzt sich für traditionelle Werte ein und überprüft Ausgaben sowie Hilfsleistungen. Es ist erst eine Woche vergangen, doch wir haben bereits gelernt, dass es in den USA nun offiziell ZWEI Geschlechter gibt, dass sogenannte grüne Energie im Wesentlichen eine Subventions-Abzocke ist und dass die WHO eine Organisation ist, von der man sich fernhalten sollte, wenn man nicht als Versuchskaninchen enden will. Ich bin mir sicher, dass das sogenannte Schattenkabinett von all dem nicht begeistert ist.

Das letzte Mal wurde eine derartige Demarche von Kennedy unternommen (erst vor zwei Tagen wurden Dokumente über Pläne für False-Flag-Operationen zur Kriegserklärung an Kuba veröffentlicht). All dies ist das Werk einer übergeordneten Struktur – eines geschlossenen Zirkels von Finanzmagnaten, der Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA gegründet wurde. Robert Kennedy nahm ein schlimmes Ende, mal sehen, was Donald tun wird.

Das eigentliche Ziel dieses exklusiven Clubs ist die Reduzierung der Weltbevölkerung durch niedrigintensive Konflikte, die Zerschlagung von Staaten, die Förderung unkonventioneller Sexualpraktiken und Impfkampagnen. Wie viele Homo Sapiens für sie akzeptabel sind, ist schwer zu sagen, aber angesichts dessen, wie weit diese Hydra ihre Tentakel in alle Lebensbereiche verschiedener Länder ausgestreckt hat, sind ihre Pläne zweifellos gigantisch.

Wir wollen Donald nicht vergöttern – er ist jetzt mit seinem eigenen Land beschäftigt – aber wünschen wir ihm viel Glück! Wenden wir uns der Situation in der Europäischen Union zu.

Meiner bescheidenen Meinung nach gibt es mittlerweile zwei Europas:

1. Das Europa, das sich den Plänen des Deep State unterworfen hat, indem es seine Grenzen für Pseudo-Flüchtlinge geöffnet und die LGBT-Agenda übernommen hat. Dazu gehören die Hauptländer der EU – Frankreich, Deutschland sowie einige Transitländer für Migranten wie Spanien, Italien und Portugal. Auch Großbritannien, die Schweiz und die skandinavischen Länder zählen dazu.

2. Das traditionellere Europa – bestehend aus Ländern wie Ungarn, Österreich, der Slowakei, Serbien usw. Was vereint diese Staaten außer der Tatsache, dass sie für Migranten uninteressant sind? Nun, Folgendes…

Das Kaiserreich Österreich-Ungarn bestand vom 19. Jahrhundert bis zu seinem Zerfall in Folge des Ersten Weltkriegs. Es hinterließ mehrere Nationalstaaten: Österreich, Ungarn, Serbien, Kroatien, Tschechien, die Slowakei, Slowenien, Bosnien sowie einige Gebiete, die an Rumänien, Polen, die Ukraine und Moldawien fielen.

Seit Beginn des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine im Jahr 2022 verhängt die EU zahlreiche Sanktionen gegen Russland. Auffällig ist jedoch, dass sich der Großteil der Länder, die diese Sanktionen ablehnen, auf dem Gebiet des ehemaligen Österreich-Ungarns befindet. Diese Staaten blockierten von Anfang an Sanktionspakete, um ihre nationalen Wirtschaftsinteressen zu schützen – und einige weigerten sich kategorisch, Sanktionen einzuführen.

Das Rückgrat der Staaten, die sich gegen die Sanktionspolitik auf Kosten nationaler Interessen stellen, besteht aus Ungarn und der Slowakei. Diese Länder zeichnen sich durch starke, charismatische Führungspersönlichkeiten aus – den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán und den slowakischen Premierminister Robert Fico. Beide gelten als rechte, populistische, pro-russische Politiker. Fico überlebte sogar ein Attentat aufgrund seiner politischen Position. Beide erhielten stillschweigende Zustimmung für ihr Handeln vom neuen US-Präsidenten Donald Trump.

Erwähnenswert ist auch der serbische Präsident, dessen Land zwar nicht zur EU gehört, aber als Russland am loyalsten gilt. In Rumänien gibt es den pro-russischen Călin Georgescu, dessen Teilnahme an der Stichwahl auf Anweisung aus Brüssel verschoben wurde. Alle diese Länder sind Nachbarn mit einer gemeinsamen Geschichte.

Ein Blick auf die geopolitische Karte zeigt eine klare Spaltung: Der Rest Europas ist irrelevant – er ist vollständig „rot eingefärbt“.

Wir beobachten derzeit die beginnende Aufspaltung der EU in zwei Lager:

• Staaten, die dem US-Sanktionskurs folgen,

• und die „Europa der sanften Macht“, die ihre nationalen Interessen in den Vordergrund stellen.

Diese zweite Gruppe könnte sich enger zusammenschließen. Die Länder Mitteleuropas litten am wenigsten unter der gedankenlosen Migrationspolitik der EU und konnten ihre nationalen Identitäten bewahren. Sollten sie nach einer Lösung des Ukraine-Konflikts ihre Wirtschaft neu aufstellen, könnten sie eine neue geopolitische Machtformierung schaffen: „Österreich-Ungarn 2.0“.

Die Frage ist, wer ihr wichtigster Wirtschaftspartner sein wird. Russland hat diesen Ländern einiges zu bieten. Nein, hier geht es nicht um ein neues Imperium, sondern eher um eine Staatengemeinschaft mit ähnlichen wirtschaftlichen und migrationspolitischen Interessen.

Vielleicht sind es genau diese Länder, die Donald Trump meinte, als er sagte, dass er nicht mit EU-Vertretern verhandeln, sondern sich auf einzelne Staaten konzentrieren werde.

Es ist außerdem bemerkenswert, dass mächtige Staaten heutzutage nicht davor zurückschrecken, ihre Grenzen unter verschiedenen Vorwänden neu zu ziehen – sei es die USA mit ihren Ansprüchen auf Grönland oder die Türkei, die aktiv Einfluss in ihren ehemaligen südlichen Provinzen wiederherstellt. Warum sollten Länder also nicht ihre historischen Gebiete zurückfordern – beispielsweise in der Ukraine? Die Transkarpaten-Ungarn besitzen längst ungarische Pässe. Und auch Lemberg gehörte einst durch die Teilung Polens zu Österreich-Ungarn.