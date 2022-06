Narrative sind eine entscheidende Waffe geworden

Dr. Rainer Rothfuß ist Experte für Geopolitik, seine Analysen und Interviews werden von unseren Zuschauern stets geschätzt. Hier erklärt er anhand aktueller Beispiele, wie Informationen zu einer entscheidenden Waffe in der Geopolitik geworden sind und warum man die Deutschen im Rest der Welt oft für geopolitische Analphabeten hält. In diesem Vortrag, der kürzlich im Rahmen einer Ringvorlesung an der „Akademie der Denker“ gehalten wurde, geht es vor allem um Narrative, Kriegspropaganda, Feindbilder und die Dekontextualisierung durch die Medien…



Bis 2015 unterrichtete Dr. Rothfuß an der UNI Tübingen politische Geographie. Er beschäftigt sich vor allem mit geostrategischen Fragen, mit Europa, verfolgten Christen und der Migration.