München: Ein TikTok-Terrorist? Ich glaube gar nichts mehr

Mit aufgepflanztem Bajonett auf Polizisten schießen und dadurch den Tod finden, das nannte man früher “suicide by cop”. Die BILD desinformiert wie gewohnt, hier die Einleitung:

Ein 18-jähriger Islamist, bosnischer Abstammung aus Österreich, der in München am Jahrestag des Olympia-Attentates (1972) um sich schießt? Einfach so – oder wurde Emrah I. doch geschickt von den Steinzeit-Islamisten des IS?

In Österreich geboren, hat er sich “auf” Social Media radikalisiert, weil er “dort” dem “Islamischen Staat” in die Fänge geraten ist. Das sollen also “Steinzeit-Islamisten” sein? Kann man mit einem Faustkeil Videos aufnehmen und posten? Allem zugrunde liegt der Islam, keine steinzeitliche, sondern eine sehr junge Religion. Fast alles an diesen und anderen “Nachrichtenartikeln” ist pure Propaganda und führt in die Irre.

Es gibt keinen “Islamischen Staat” im Internet. Man kann sich nicht in oder auf “Social Media” verirren, sondern wird ganz real ausgesucht und angestiftet, einen Terroranschlag zu begehen. Sicher nicht mit aufgepflanzten Bajonett auf einem Uraltkarabiner. Niemand außer dem Täter kam zu Schaden, die Videos von der Schießerei spare ich mir an dieser Stelle, Name und Anschrift des “IS-Terroristen” sind bekannt. Das klingt alles so glatt wie beim Mordanschlag auf Donald Trump und anderen Begebenheiten. Die Wahrheit werden wir wohl nicht erfahren, außer der, dass es weniger der Islam in Form von Terror ist, der unsere Gesellschaft bedroht, sondern die ganz normale Islamisierung durch Nicht-Terroristen und diese nun wiederum ist nur möglich, weil der Staat sie massiv fördert. IS = Interner Terror = Staatsterror, wie am Breitscheidplatz oder neulich in Solingen. Die offiziellen Versionen sind nichts weiter als Lügen!