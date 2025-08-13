Messer-Gewalt explodiert: Bahnhöfe werden zur Gefahrenzone!

Die Bundesregierung gibt in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion erschreckende Zahlen bekannt: Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete die Bundespolizei 730 Gewaltdelikte mit Messern, davon 451 mit eingesetzten und 281 mit mitgeführten Klingen. Besonders brisant: 409 dieser Taten fanden an Bahnhöfen statt – ein klarer Beweis, dass unsere Verkehrsknotenpunkte zu No-Go-Areas verkommen!

Von den Tatverdächtigen waren 278 deutsch, 270 nichtdeutsch und 189 unbekannt. Unter den nichtdeutschen Tätern führen Syrer (29) und Afghanen (23) die Liste an. Erwachsene dominieren die Altersgruppen, doch auch Heranwachsende und Jugendliche sind alarmierend oft vertreten. Die Zahlen schreien nach Konsequenzen – doch die Politik schweigt und lässt Bürger im Stich. Wann endet diese gefährliche Ignoranz?