Merkel und Ampel schätzten fast alle großen Projekte falsch ein – warum sollte das beim Ukrainekrieg anders sein ?

in

Das selbstsichere Auftreten unseres Bundes-Grinsekaters und sein verschmitztes “Ich weiß es”- Lächeln täuschen nicht darüber hinweg, dass die Berliner Ampelregierung fast alle großen Projekte und Probleme falsch eingeschätzt hat, gleich dem Merkelismus zuvor. Resultierend stecken wir so tief im wirtschaftlich-gesellschaftlichen Morast wie seit General Keitels Unterschrift nicht mehr.

Sieben Zufalls-Beispiele für eklatante Fehleinschätzungen von Merkelismus und Ampel:

Ein Stopp der Corona – Virusepidemie durch Lockdown des Landes sei effektiv. – Falsch.

Unzureichend geprüfte Experimental-Impfstoffe schützten Geimpfte und andere vor Ansteckung mit dem Coronavirus. – Falsch.

Der Corona-Verlauf sei in eine “Pandemie der Ungeimpften” übergegangen. – Falsch.

Wir könnten über unsere Energielieferanten frei entscheiden. – Falsch. Nordstream wurde gesprengt.

Der Einkauf der Firma Intel mit 10 Milliarden Euro Steuergeldern schaffe in Deutschland einen High Tech -Hotspot. – Geplatzt.

Eine Pipeline aus Norwegen werde grünen Wasserstoff nach Deutschland bringen. – Geplatzt

Mit Wasserstoff könne man konkurrenzfähig Stahl in Deutschland produzieren. – Geplatzt. Die Hauptfirma steht vor dem Verkauf des Stahlgeschäftes mangels Rentabilität.

Die Endlosfortsetzung dieser gegriffenen Beispiele ist problemlos möglich.

Frage: Kann eine Regierung, die so oft daneben haut, in Sachen Ukrainekrieg richtig liegen?

Sehr sicher liegt die Ampelregierung auch im Ukrainekrieg falsch. Es ist für jedermann ersichtlich, dass umfassende Propaganda der einzige Treibstoff ist, der die deutsche Beteiligung an diesem sinnlosen Erbstreit um einen Streifen Land, den zwei Brudervölker mit gemeinsamer Geschichte und durchmischten Sprachen untereinander ausfechten, am Laufen hält. Der deutsche Ruin und die Wiederkehr des vermaledeiten Eisernen Vorhanges sind das einzige, was zum Ende dieses Krieges feststeht. Und dass die Rüstungsheuschrecken der USA wieder einen Riesenprofit gemacht haben.