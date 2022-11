Menschenrechte in Ägypten kein Thema bei der COP27

Während bei der WM in Katar die Menschenrechte von Schwulen und Lesben ein großes Thema sind und die Medien füllen, wurde während der Weltklimakonferenz COP27 über die Strafverfolgung von Homosexuellen in Ägypten überhaupt nicht berichtet. Auch in Ägypten wird Homosexualität strafrechtlich verfolgt und mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft.

Machte Robert Habeck in Katar noch einen Bückling, um bettelnd nach Gaslieferungen zu fragen, schießen Medien und Vertreter der links-woken Gemeinschaft nun aus allen Rohren gegen die WM in Katar. Es ist mittlerweile Usus geworden, dass ständig mit zweierlei Maß gemessen wird. Und das wird zunehmend unerträglich.