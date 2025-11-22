Marjorie Taylor Greene zieht sich zurück

Marjorie Taylor Greene kündigt in ihrem offiziellen Statement ihren Rücktritt aus dem Kongress zum 5. Januar 2026 an und kritisiert das politische System als korrupt, das das Versprechen von „America First“ nicht einlöst und sie persönlich von Donald Trump als „Verräterin“ diffamiert hat.

Der Rücktritt folgt auf einen Konflikt mit Trump, u.a. ausgelöst durch ihre Forderung nach Veröffentlichung der Epstein-Akten und ihre ablehnende Haltung zu Auslandskriegen, was zu massiven Angriffen und Kampagnen gegen sie führte.

Die Ankündigung löst gemischte Reaktionen aus: Trump bezeichnet sie als „gute Nachricht“, während Unterstützer ihre Unabhängigkeit loben und anti-kriegsorientierte Stimmen in der GOP sie als Verlust für den Kongress beklagen.

My official statement. pic.twitter.com/x48zEugmPV — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) November 22, 2025

Kongressabgeordnete

MARJORIE TAYLOR GREENE

Als Mitglied des Repräsentantenhauses habe ich stets den einfachen amerikanischen Mann und die einfache amerikanische Frau vertreten, weshalb ich in Washington DC immer verachtet wurde und mich nie wirklich zugehörig fühlte.

Die Amerikaner werden vom politischen Industriekomplex beider Parteien Wahlzyklus für Wahlzyklus benutzt, um diejenige Seite zu wählen, die die Amerikaner davon überzeugen kann, die andere Seite mehr zu hassen.

Und die Ergebnisse sind immer die gleichen.

Ganz egal, in welche Richtung das politische Pendel schwingt, ob Republikaner oder Demokraten, für den Durchschnittsamerikaner oder die Durchschnittsamerikanerin verbessert sich dadurch nichts.

Die Schulden steigen weiter.

Konzern- und globale Interessen bleiben Washingtons Lieblingsbeschäftigung.

Amerikanische Arbeitsplätze werden weiterhin ersetzt, sei es durch illegale oder legale Arbeitskräfte mit Visa oder indem sie einfach ins Ausland verlagert werden.

Kleine Unternehmen werden weiterhin von großen Konzernen aufgekauft.

Die hart verdienten Steuergelder der Amerikaner finanzieren immer wieder Kriege im Ausland, Entwicklungshilfe und ausländische Interessen.

Die Kaufkraft des Dollars sinkt weiter.

Die durchschnittliche amerikanische Familie kann nicht mehr mit dem Einkommen eines einzigen Ernährers überleben, da beide Elternteile arbeiten müssen, um überhaupt überleben zu können.

Und heute fühlen sich viele aus der Generation meiner Kinder hoffnungslos für ihre Zukunft und glauben nicht, dass sie jemals den amerikanischen Traum verwirklichen werden, was mir das Herz bricht.

Ich kandidierte 2020 für den Kongress und habe jeden Tag dafür gekämpft, dass „Make America Great Again“ bedeutet: Amerika zuerst. Ich habe eine der konservativsten Abstimmungsbilanzen im Kongress und verteidige den 1. und 2. Verfassungszusatz, den Schutz ungeborener Kinder, weil ich glaube, dass Gott Leben mit der Empfängnis erschafft, starke und sichere Grenzen. Ich habe gegen den Wahnsinn der Covid-Pandemie und Massenimpfungen gekämpft. Ich habe niemals für die Finanzierung von Kriegen im Ausland gestimmt.

Doch fast ein Jahr nach unserem Regierungsantritt wurde die Legislative weitgehend übergangen, wir mussten eine achtwöchige, unberechtigte Haushaltssperre ertragen, die dazu führte, dass das Repräsentantenhaus die gesamte Zeit nicht arbeitete, und nun beginnt der Wahlkampf, was bedeutet, dass jeglicher Mut schwindet und nur noch der sichere Wiederwahlkampfmodus aktiviert wird on.

Während des längsten Shutdowns in der Geschichte unseres Landes tobte ich gegen meinen eigenen Sprecher und meine eigene Partei, weil sie sich weigerten, proaktiv und mit Nachdruck an einem Plan zur Rettung des amerikanischen Gesundheitssystems zu arbeiten und die Amerikaner vor überteuerten und unbezahlbaren Krankenversicherungen zu schützen. Das Repräsentantenhaus hätte täglich tagen und an der Behebung dieses Desasters arbeiten müssen, stattdessen wurde Amerika einmal mehr mit widerlichem politischen Theater von beiden Seiten des politischen Spektrums konfrontiert.

Meine Gesetzesentwürfe, die viele von Präsident Trumps Erlassen widerspiegeln – wie die Forderung nach einer neuen Volkszählung, bei der nur Amerikaner gezählt werden, um neue Wahlbezirke festzulegen, die Festlegung von Englisch als Amtssprache der USA, die Kriminalisierung der medizinischen Transsexualität Minderjähriger sowie weitere Vorhaben wie die Abschaffung der Kapitalertragsteuer beim Hausverkauf und die Abschaffung der H1B-Visa –, liegen unbearbeitet herum. So ergeht es den meisten Gesetzesentwürfen von Kongressabgeordneten: Der Sprecher des Repräsentantenhauses lässt sie nie zur Abstimmung kommen.

Viele normale Amerikaner lassen sich nicht mehr so ​​leicht von bezahlten politischen Propagandasprechern und Beratern im Fernsehen und bezahlten Handlangern in den sozialen Medien überzeugen, die mit sektenartiger Überzeugung gehorsam dazu dienen, andere dazu zu zwingen, die Parolen der politischen Partei zu schlucken.

Weil sie wissen, wie hoch ihre Kreditkartenschulden sind, weil sie wissen, wie sehr ihre eigenen Rechnungen in den letzten 5 Jahren gestiegen sind, weil sie tatsächlich selbst einkaufen und wissen, dass Lebensmittel zu teuer sind, weil ihre Miete immer weiter gestiegen ist, weil sie zu oft von Vermögensverwaltern überboten wurden, als sie ein Angebot zum Hauskauf abgaben, weil sie entlassen wurden, nachdem sie gezwungen waren, ihren Nachfolger mit Visum einzuarbeiten, weil der Hochschulabschluss, den sie erwerben sollten, sie nur in Schulden ohne ein hohes sechsstelliges Gehalt gebracht hat, weil sie mehr Obdachlose als je zuvor auf den Straßen ihrer eigenen Gemeinde sehen, weil sie sich keine Krankenversicherung oder praktisch keine Versicherung leisten können und weil sie einfach nicht dumm sind.

Das sind die Menschen, die ich vertrete und liebe, denn das sind meine ganze Familie und meine Freunde, ganz normale Amerikaner.

Ich hatte das Glück, fünf Jahre lang den 14. Wahlbezirk von Georgia zu vertreten, der von einigen der wunderbarsten, gutherzigsten, gottesfürchtigsten, patriotischsten und fleißigsten Menschen bewohnt wird, die man je kennenlernen wird. Ganz normale, gute Amerikaner.

Ich habe hart daran gearbeitet, Steuergelder zurück in meine Heimat zu holen, um den Bedürfnissen meines Wahlkreises zu helfen. Ich habe Bidens Heimatschutzminister angeklagt, nachdem ich mit ansehen musste, wie meine Wähler starben, als er die gefährliche Invasion offener Grenzen nach Amerika ermöglichte. Außerdem habe ich als Vorsitzender des DOGE-Unterkomitees die Bemühungen angeführt, die linksextremen, politisch voreingenommenen Sender NPR und PBS sowie die korrupte USAID zu entfinanzieren.

Ich habe härter gekämpft als fast jeder andere gewählte Republikaner, um Donald Trump und die Republikaner an die Macht zu bringen. Jahrelang reiste ich durchs Land, gab Millionen meines eigenen Geldes aus, verpasste wertvolle Zeit mit meiner Familie, die ich nie wieder zurückbekomme, und stellte mich beispielsweise vor dem New Yorker Gerichtsgebäude im Collect Pond Park einem wütenden linken Mob entgegen, während Trump mit juristischen Manövern der Demokraten konfrontiert war. Gleichzeitig wurden die meisten etablierten Republikaner, die ihn insgeheim hassen, ihm in den Rücken gefallen sind und ihn nie verteidigt haben, nach der Wahl alle mit offenen Armen empfangen.

Und ich werde den Tag nie vergessen, an dem ich meine Mutter verlassen musste, als mein Vater sich einer Gehirnoperation zur Entfernung von Krebstumoren unterzog, um nach Washington DC zu fliegen und Präsident Trump zu verteidigen und gegen das zweite Amtsenthebungsverfahren der Demokraten im Jahr 2021 zu stimmen. Mein armer Vater und meine arme Mutter, es war einfach zu viel.

Trotz allem bin ich meinen Wahlversprechen stets treu geblieben und habe sie nie gebrochen. Lediglich in wenigen Punkten stimmte ich nicht zu, etwa in meiner Haltung gegen die Verdrängung amerikanischer Arbeitsplätze durch H1B-Visa, gegen staatliche Moratorien für KI-Maßnahmen, gegen betrügerische 50-jährige Hypotheken, gegen jegliche Beteiligung an Auslandskriegen und für die Veröffentlichung der Epstein-Akten. Ansonsten habe ich stets im Einklang mit meiner Partei und dem Präsidenten abgestimmt.

Loyalität sollte auf Gegenseitigkeit beruhen, und wir sollten in der Lage sein, nach unserem Gewissen abzustimmen und die Interessen unseres Wahlkreises zu vertreten, denn unsere Berufsbezeichnung lautet ja schließlich „Abgeordneter“.

„America First“ sollte bedeuten: Amerika zuerst und nur die Amerikaner zuerst, und kein anderes fremdes Land darf jemals in unseren Regierungsgebäuden mit „America First“ in Verbindung gebracht werden.

Dass ich mich für amerikanische Frauen einsetze, die im Alter von 14 Jahren vergewaltigt, verschleppt und von reichen, mächtigen Männern ausgenutzt wurden, sollte nicht dazu führen, dass ich als Verräterin bezeichnet und vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, für den ich gekämpft habe, bedroht werde.

Doch so schmerzhaft es auch sein mag, mein Herz bleibt voller Freude, mein Leben ist voller Glück und meine wahren Überzeugungen bleiben unverändert, denn mein Selbstwert wird nicht von einem Menschen definiert, sondern von Gott, der alles Existierende erschaffen hat.

Sehen Sie, ich habe Macht, Titel und Aufmerksamkeit trotz aller falschen Annahmen über mich nie geschätzt. Ich klammere mich nicht an diese Dinge, weil sie bedeutungslos und leere Fallen sind, die zu viele Menschen in Washington gefangen halten. Ich glaube an Amtszeitbegrenzungen und finde nicht, dass der Kongress eine lebenslange Karriere oder ein betreutes Wohnheim sein sollte.

Mein einziges Ziel und mein einziger Wunsch war es immer, die Republikanische Partei für ihre Versprechen an das amerikanische Volk zur Rechenschaft zu ziehen und Amerika an erste Stelle zu setzen, und ich habe gegen die schädlichen Politiken der Demokraten gekämpft, wie den Green New Deal, die weit geöffnete, tödlich unsichere Grenzpolitik und die Transagenda, die Kinder und Frauen betrifft.

Damit einher gingen jahrelange, unaufhörliche persönliche Angriffe, Morddrohungen, juristische Auseinandersetzungen, absurde Verleumdungen und Lügen über mich, die die meisten Menschen nicht einmal einen Tag lang ertragen könnten.

Das war unfair und falsch, nicht nur mir und insbesondere meiner Familie gegenüber, sondern auch meinem Wahlkreis.

Ich habe zu viel Selbstachtung und Würde, liebe meine Familie über alles und will nicht, dass mein geliebter Wahlkreis einen verletzenden und hasserfüllten Vorwahlkampf gegen mich durch den Präsidenten ertragen muss, für den wir alle gekämpft haben, nur um dann meine Wahl zu gewinnen, während die Republikaner die Zwischenwahlen wahrscheinlich verlieren werden. Und dann soll ich auch noch den Präsidenten gegen ein Amtsenthebungsverfahren verteidigen, nachdem er mich mit hasserfüllten Mitteln in Millionenhöhe angegriffen und versucht hat, mich zu zerstören.

Das ist alles so absurd und völlig unernst. Ich weigere mich, eine „misshandelte Ehefrau“ zu sein, die hofft, dass alles vorübergeht und besser wird.

Wenn ich von MAGA Inc. beiseitegeschoben und durch Neokonservative, Big Pharma, Big Tech, den militärisch-industriellen Kriegskomplex, ausländische Staatschefs und die elitäre Spenderklasse, die sich nicht einmal in die Lage echter Amerikaner hineinversetzen kann, ersetzt werde, dann wurden auch viele gewöhnliche Amerikaner beiseitegeschoben und ersetzt.

Es gibt keinen „Plan zur Rettung der Welt“ und auch kein verrücktes 4D-Schachspiel wird gespielt.

Wenn die einfachen Amerikaner endlich erkennen und verstehen, dass der politische Industriekomplex beider Parteien dieses Land auseinanderreißt, dass kein gewählter Führer wie ich in der Lage ist, die Maschinerie Washingtons daran zu hindern, unser Land nach und nach zu zerstören, und dass stattdessen sie, die einfachen Amerikaner, das Volk, die wahre Macht über Washington besitzen, dann werde ich an ihrer Seite sein, um es wieder aufzubauen.

Bis dahin kehre ich zu den Menschen zurück, die ich liebe, um das Leben in vollen Zügen zu genießen, wie ich es immer getan habe, und freue mich auf einen neuen Weg.

Ich werde mit Wirkung zum 5. Januar 2026 von meinem Amt zurücktreten.

Marjorie Taylor Greene