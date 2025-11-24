Marjorie Taylor Greene rechnet schonungslos mit dem korrupten US-System ab

Marjorie Taylor Greene widerlegt in einem Post auf X Berichte des TIME Magazins vom 22. November 2025, die auf anonyme Quellen verweisen, wonach sie eine Präsidentschaftskandidatur 2028 in Betracht gezogen habe, und bezeichnet dies als Erfindung ohne namentlich genannte Informanten.

Ihre Erklärung, warum sie niemals kandidieren würde ist zugleich auch eine schonungslose Abrechnung mit dem politischen System der USA.

Komplette Übersetzung:

TIME behauptet, „Quellen“ hätten ihnen gesagt, ich würde 2028 für das Präsidentenamt kandidieren. Das bedeutet, dass es eine komplette Lüge ist und sie sich das ausgedacht haben, weil sie nicht einmal die Namen der Personen nennen können, die das angeblich gesagt haben. Das ist kein Journalismus, das nennt man Lügen.

Ich kandidiere nicht für das Präsidentenamt und habe das nie gesagt. Ich habe immer nur darüber gelacht, wenn jemand das Thema überhaupt erwähnt hat.

Wenn ihr auf diese Schlagzeilen hereingefallen seid, werdet ihr jeden Tag weiter von dem politischen Industriekomplex eingelullt, der immer eine Agenda hat, wenn er so etwas verbreitet.

Für eine Präsidentschaft zu kandidieren bedeutet, durch das ganze Land zu reisen, jeden Tag den ganzen Tag um Spenden zu betteln, hunderte Millionen Dollar aufzutreiben, jeden Tag politische Streitereien bis zur Erschöpfung auszuhalten, seine Gesundheit zu ruinieren und kein Privatleben mehr zu haben – alles nur, um genug Stimmen zu bekommen, Präsident zu werden, und dann in einem System zu arbeiten, das sich weigert, auch nur eines von Amerikas Problemen zu lösen.

Allein die Tatsache, dass ich all das durchmachen müsste, aber trotzdem komplett blockiert wäre, wirklich etwas zu verändern, ist genau der Grund, warum ich es niemals tun würde.

Und am wichtigsten: Ich bin nicht der Typ Mensch, der bereit wäre, die Deals zu machen, die man machen muss, um den Titel überhaupt zu bekommen.

Ich bin nicht durch Macht oder Titel motiviert.

Der politische Industriekomplex hat unser Land zerstört und wird niemals zulassen, dass jemand wie ich oder wie ihr an Einfluss gewinnt und die Krisen wirklich löst, die uns alle betreffen. Das würde seinem Geschäftsmodell widersprechen.

Anstatt die Lügen zu schlucken, die man euch täglich einflößt, und die Angriffssätze nachzuplappern, solltet ihr endlich die Augen öffnen und euch auf echte Handlungen und die Realität konzentrieren – auf das, was wirklich mit unserem Land passiert.

Seid ihr glücklich über 38 Billionen Dollar Schulden und darüber, dass diese Summe drastisch weiter steigen wird?

Seid ihr glücklich darüber, dass die Sozialversicherung ab 2033 nicht mehr die vollen Leistungen zahlen kann und die meisten von uns wahrscheinlich nie etwas bekommen werden?

Seid ihr glücklich, dass die Demokraten mit Obamacare und den Steuergutschriften unsere Gesundheitskrise verursacht haben und die Republikaner sich weigern, das Problem zu lösen?

Seid ihr glücklich, dass ihr auf buchstäblich alles Steuern zahlt und zu den am höchsten besteuerten Menschen der Welt gehört?

Macht es euch Sorgen, dass wir eines Tages überfallen werden könnten, und ignoriert ihr gleichzeitig, dass unsere Regierung bereits eine Invasion zugelassen hat – nicht nur über die südliche Grenze, sondern auch durch die massenhafte Vergabe legaler Visa, die eure Jobs stehlen?

Habt ihr Angst vor einem Krieg, ignoriert aber, dass unsere Regierung uns schon seit Jahrzehnten in Kriege schickt, um für fremde Länder und fremde Interessen zu kämpfen und nicht für unsere eigenen?

Wenn ihr euch weiterhin gegenseitig über die glänzenden Ablenkungen streitet, mit denen der politische Industriekomplex euch jeden Tag blendet, und dabei nicht auf den Schaden achtet, der angerichtet wurde – und weiterhin angerichtet wird –, dann werden die Amerikaner sich niemals zusammentun, um sich selbst zu retten.