Klimaforscher schüren Panik: Drei-Grad-Erwärmung bis 2050 – Rückzug von der Küste gefordert

Im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung warnten Wissenschaftler eindringlich vor einer beschleunigten Erderwärmung. Laut Professor Gunther Seckmeyer vom Institut für Meteorologie und Klimatologie an der Leibniz Universität Hannover könnte die Zwei-Grad-Grenze bereits 2032 überschritten werden. Nicht ausgeschlossen sei, dass bis 2050 sogar drei Grad erreicht werden. Das berichtet der Bundestag.

Seckmeyer erklärte, die Entwicklung habe selbst die Forschung überrascht – doch sie sei kein Schicksal, sondern noch zu stoppen. Hoffnung mache die „globale Energierevolution“, die vor allem aus Kostengründen immer mehr Solar- und Windkraftanlagen hervorbringe.

Frank Kaspar vom Deutschen Wetterdienst warnte, die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre steige weiter, vor allem durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe. Im vergangenen Jahr sei dabei ein neuer Rekordwert erreicht worden. Die Forscher fordern daher ein „sehr viel wirksameres Programm“ zur Eindämmung menschengemachter Klimaänderungen.

In einem Zehn-Punkte-Katalog verlangen die Deutsche Meteorologische Gesellschaft und die Deutsche Physikalische Gesellschaft unter anderem drastische Emissionsreduktionen in Energie, Verkehr, Industrie, Bauwesen und Landwirtschaft. Sogar ein Rückzug aus tiefen Küstenregionen an Nord- und Ostsee müsse diskutiert werden, falls die Erwärmung weiter fortschreitet.

Besonders skurril: Zudem fordern die Wissenschaftler, dass wissenschaftsbasierte Meinungsäußerungen weltweit geschützt bleiben – denn Forscher gerieten zunehmend unter politischen Druck. Mehr Psychose geht nun wirklich nicht!