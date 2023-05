Kickl zur YouTube-Sperre: „Wir wurden den Mächtigen, den Eliten und dem System wohl zu unangenehm!“

Seit Tagen finden sich auf dem äußerst erfolgreichen FPÖ-TV YouTube-Kanal mit über 194.000 Abonnenten keine neuen Videos mehr. Grund ist eine vorrübergehende Sperre durch YouTube, die den Upload von neuen Videos nicht mehr möglich macht. Zur Sperre nahm heute in einer Videobotschaft FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl Stellung.

„Der FPÖ-TV-YouTube-Kanal wurde von uns in über zehn Jahren liebevoll aufgebaut, um das zu zeigen, was der Mainstream verschweigt. Wir wurden den Mächtigen, den Eliten und dem System wohl zu unangenehm, weil wir mit unseren Videos die Finger in die Wunden legen und Monat für Monat damit hunderttausende Menschen erreichen“, sagte Kickl.

„Die sozialen Medien hätten eigentlich jede Möglichkeit, den politischen Diskurs demokratischer und pluralistischer zu gestalten. Wenn jedoch diese Machtstellung für einseitige und womöglich politisch motivierte Zensurschritte missbraucht wird, ist das brandgefährlich und traurig zugleich. Ich lehne diese Zensurmaßnahmen entschieden ab und verurteile sie aufs Schärfste. Nichtsdestotrotz werden wir uns nicht unterkriegen lassen und ich hoffe, dass die Sperre bald wieder aufgehoben wird“, betonte Kickl, der ausdrücklich auch auf zahlreiche andere Social-Media-Plattformen verwies.

„Von Facebook bis TikTok – wir sind überall vertreten. Bitte schaut dort vorbei und holt Euch dort unsere Inhalte, denn auf mehreren Beinen zu stehen, ist immer besser als auf einem“, appellierte Kickl an die Nutzer des FPÖ-TV YouTube-Kanals, an die freiheitliche Wählerschaft und an die zahlreichen FPÖ-Sympathisanten, denen er ganz besonders auch den Telegram-Kanal „FESTUNG ÖSTERREICH“ ans Herz legte. „Lassen wir uns nicht unterkriegen“, so der FPÖ-Bundesparteiobmann in seiner Videobotschaft.