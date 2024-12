Kickl an Syrer: „Eure Heimat braucht euch jetzt!“

Kaum war der Sturz des syrischen Präsidenten Assad amtlich, meldete sich FPÖ-Chef Herbert Kickl zu Wort und richtete dieses an die vielen Syrer in Österreich:

Tausende Syrer feiern gerade in der Wiener Innenstadt den Sturz von Bashar al-Assad. Mit dem Sturz ist der Asylgrund für diese Personen weggefallen. Eure Heimat braucht Euch jetzt – die Jubler können jetzt wieder in ihre Heimat zurückkehren! Positiver Nebeneffekt: Das österreichische Sozialsystem wird dadurch kräftig entlastet und auch die eine oder andere Messerfachkraft wird aus Österreich verschwinden. Also, gute Heimreise!

Interessant an dieser Demonstration ist auch, wie planlos ÖVP-Innenminister Karner agiert. Werden bzw. wurden bei dieser Kundgebung die gleichen Maßstäbe gesetzt, wie bei patriotischen und regierungskritischen Demonstrationen? Sind auch Wasserwerfer vor Ort? Werden auch Kessel gebildet? Oder gibt es so etwas nur, wenn gegen die Verlierer-Ampel demonstriert wird? Sinnvoll wäre es, die heutige Demonstration dafür zu nutzen, Personalien von den Teilnehmern aufzunehmen – dies würde den Remigrationsprozess in Richtung Syrien immens erleichtern. Also wo ist der Innenminister?

Quelle: Facebook