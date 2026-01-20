Karnevalssaison in Davos eröffnet

Eine Peinlichkeit jagt die nächste. Donald Trump packt die Weltordnung in den Mixer und die Bücklinge stehen Schlange, um sich abwatschen zu lassen.

Den Auftakt macht dieses Jahr Ursula von der Lachnummer mit ihrer Büttenrede.

Aber vorher hat ihr schon die abgehalfterte Merkelkopie aus den Niederlanden die Show gestohlen. Mit dieser SMS bat NATO Generalsekretär Mark Rutte um Einlass in Donald Trumps Schokoladenfabrik.

Was reimt sich auf Rutte? Billige N…

Aber der US-Präsident lieferte heute ein wahres Pointen-Feuerwerk, dem sich keiner entziehen konnte. Mal präsentiert er sich als Eroberer von Grönland, dann wieder als Briefstalker, der dem norwegischen Premierminister erklärt, was eine noble Geste ist.

Wie man hört, ist King Donald mit seinem Hofstaat gelandet und für morgen wird sein erster Auftritt beim Karneval der Globalisten erwartet. Nahalla Marsch!