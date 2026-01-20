Karnevalssaison in Davos eröffnet

Eine Peinlichkeit jagt die nächste. Donald Trump packt die Weltordnung in den Mixer und die Bücklinge stehen Schlange, um sich abwatschen zu lassen.

Den Auftakt macht dieses Jahr Ursula von der Lachnummer mit ihrer Büttenrede.

Aber vorher hat ihr schon die abgehalfterte Merkelkopie aus den Niederlanden die Show gestohlen. Mit dieser SMS bat NATO Generalsekretär Mark Rutte um Einlass in Donald Trumps Schokoladenfabrik.

Screenshot of a text message from Mark Rutte thanking Donald Trump for his work in Syria and discussing various global issues.

Was reimt sich auf Rutte? Billige N…

Aber der US-Präsident lieferte heute ein wahres Pointen-Feuerwerk, dem sich keiner entziehen konnte. Mal präsentiert er sich als Eroberer von Grönland, dann wieder als Briefstalker, der dem norwegischen Premierminister erklärt, was eine noble Geste ist.

Wie man hört, ist King Donald mit seinem Hofstaat gelandet und für morgen wird sein erster Auftritt beim Karneval der Globalisten erwartet. Nahalla Marsch!

Kommentare

2 Antworten zu „Karnevalssaison in Davos eröffnet“

  1. Avatar von Nero Redivivus
    Nero Redivivus

    Wer kann hier denn noch schlüssig beweisen, dass er/sie KEIN Reptiloid ist?
    Der Eidechsenkönig von Albion, Karl III. aus dem Hause Sachsen-Coburg Gotha, auf verfremdetem Terrarium zu Windsor KI-gekürt, IST ein Draco-Reptiloid mit Blutspur zur Blutlinie in Pfahlrichtung des Pfählers und Drachen Vlad III., dem Drăculea mit Künstlernamen.
    Nur Donald I. ist noch ein Humanoid, den sich die globalistische Reptilienelite als Lautsprecher für ihre Weltherrschaftspläne vorbehält: „Wer kein Reptiloid ist, der/die werfe den ersten Stein!“

    Antworten
  2. Avatar von Sachlichkeit
    Sachlichkeit

    Es sind unsere Sektenmitglieder, weiblich, männlich und derivativ, welche ihre zugeordneten Aufgaben in einer korrupten (Missbrauch) Vereinigung ausüben!

    Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind ausnahmslos mit dem Geld-Wirtschaft- und Staatswesen-Alzheimer Symptom, als Ergebnis ihrer staatlich aufgezwungenen Bildung auf dem kognitiven Niveau eines Kleinkindes, behaftet.

    Das Geld-, Wirtschaft-, Staat- und Sozialwesen verkörpern, entgegen ihren kognitiven Fähigkeiten (Gesetzgebungen und Praxis sind Fiktionen) keine intermediäre Funktion. Kein Land braucht Export, schon gar nicht die ausländische Landeswährung, denn diese Währung kann nur im Herkunftsland „vernichtet“ werden.

    Import nur für Güter welche man nicht sein eigen nennen kann, oder Produktionen welche man selbst nicht erbringen kann oder will. Leistungstauschwert 1 : 1. Die Praxis von unterschiedlicher Gewichtung, basiert auf der genannten Betrugsorganisation als eigenständiges Gewerbe, Schuld- und Verz8insungkonstrukt.

    Es ist das weltweit Spiegelbild unserer unmündigen Gesellschaft, andernfalls die Revolutionsprophezeiung von Henry Ford, längst ein Relikt der Geschichte wäre, die Theatervorstellung in Davos in dieser Art, nicht existieren würde!

    Man sollte nicht, wie praktiziert, die Symptome anprangern, sondern unsere staatlich, bildungsnahe Verblödung (Krankheit)!

    Antworten

