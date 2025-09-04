IS-Unterstützerin in Düsseldorf geschnappt: Jahrelang Spenden für Terroristen gesammelt!

Die Bundesanwaltschaft hat am 3. September 2025 die Deutsche Nadine D. in Düsseldorf festnehmen lassen. Der Vorwurf: Unterstützung der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) und Werben für deren Mitglieder.

Ein Skandal, der die Sicherheitslücken in Deutschland erneut ins Rampenlicht rückt! Nadine D. soll seit 2019 Spenden in Höhe von fast 18.000 Euro über Online-Profile gesammelt und an IS-Mitglieder oder deren Angehörige weitergeleitet haben. Dazu hetzte sie im Netz mit IS-Parolen und Durchhaltebriefen, um inhaftierte Terroristen bei der Stange zu halten.

Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs ordnete Untersuchungshaft an. Wie konnte eine solche Terrorunterstützung so lange unentdeckt bleiben?