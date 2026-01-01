Iran: Das Ende der Mullahs ist nahe

Nach den anhaltenden Protesten in Teheran und anderen großen Städten des Irans hat sich Kronprinz Reza Pahlavi erneut aus dem Exil gemeldet.

Meine Landsleute, Friede sei mit euch, Ehre und Mut. Die Islamische Republik versuchte, euch durch die Schließung öffentlicher Orte und Universitäten zu Hause zu halten, aber ihr habt euch tapfer auf die Straße gestellt. Ich bin stolz auf jeden einzelnen von euch. Wir brauchen mehr Solidarität und mehr Proteste auf den Straßen.

Deshalb bitte ich euch, jede Gelegenheit, jede Versammlung und jede Veranstaltung in den kommenden Tagen zu nutzen, um diese Bewegung zu verstärken. Mein Team und ich werden weiter daran arbeiten, mehr Kräfte zu mobilisieren, das System zu stürzen und eure Stimme in die Welt zu tragen. Der Sieg ist unser.