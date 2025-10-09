Impfung trifft digitale Kontrolle – das perfekte Doppelpack für brave Bürger!

In Steyr gibt’s jetzt den neuen Service im „praktischen Doppelpack“: Wer sich im Amtsgebäude Reithoffer impfen lässt, kann sich gleich für den digitalen Ausweis ID Austria registrieren – bequem, kostenlos und natürlich „freiwillig“, wie man auf steyr.at nachlesen kann.

Was als bürgerfreundliche Idee verkauft wird, klingt verdächtig nach dem nächsten Schritt Richtung digitaler Totalüberwachung. Impfzentrum und Identitätsregistrierung unter einem Dach – das ist kein Zufall, sondern ein klares Signal: Gesundheit und Kontrolle wachsen weiter zusammen. Heute ist es die „praktische“ Kombination von Impfung und Ausweis, morgen vielleicht schon der Zwang, ohne digitale ID keine öffentlichen Dienste mehr nutzen zu dürfen.

Laut transition-news.org ist der digitale Ausweis der Schlüssel zum neuen Verwaltungsalltag: Wahlkarten anfordern, Dokumente unterschreiben, Führerschein digital vorzeigen. Praktisch, sicher – und gläsern. Der Bürger wird zum Datensatz, das Amt zum Torwächter.

Während die Regierung von Digitalisierung spricht, geht es in Wahrheit um Kontrolle. Der neue Impf-ID-Service ist nur ein weiterer Testlauf im großen Experiment: Wie weit lässt sich der Mensch an die Leine der digitalen Bequemlichkeit führen, bevor er merkt, dass sie sich längst zuzieht?