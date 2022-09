Ideologen missbrauchen Kinder für bundesweite „Fahrraddemos“

Mehr Sicherheit im Straßenverkehr, das klingt immer gut, besonders wenn es dabei um Kinder geht. Wer könnte etwas dagegen haben? Genau da setzt das „Bündnis Kidical Mass“ an, angeblich eine weltweite „Bewegung“. Doch dahinter stecken die üblichen Verdächtigen, denen es nicht um Kinder und deren Sicherheit, sondern eine „Verkehrswende“ geht.

Mehr Sicherheit im Straßenverkehr! Damit die Politik diese Forderung endlich umsetzt, ruft das Kidical Mass Bündnis am Wochenende des 24. und 25. Septembers zu bundesweiten Fahrraddemos auf. In Deutschland werden zehntausende Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf Fahrrädern, Laufrädern und Rollern in mehr als 160 großen Städten und kleinen Orten demonstrieren. Auch im Ausland werden viele Menschen auf die Straße gehen.