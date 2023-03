Haftbefehl gegen Putin

Den Haag. Der Internationale Gerichtshof erlässt Haftbefehl wegen begangener Kriegsverbrechen in der Ukraine gegen Vladimir Putin. Die US-Kriegstreiberpresse jubelt, dabei erkennen die Herren von Springer und Co. selbst nicht den Internationalen Gerichtshof in Den Haag an, genauso wie Russland. Aber wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe.

Mit diesem Schritt hat sich der Westen noch weiter aus dem Fenster gelehnt, denn eine friedliche Lösung auf dem Verhandlungswege ist damit endgültig ausgeschlossen, solange Putin Russland regiert. Anders war es auch zu keiner Zeit beabsichtigt. Der Krieg wird nicht nur weiter gehen, sondern auch auf weitere Schauplätze ausgedehnt werden. Derweil lachen sich die USA ins Fäustchen.

