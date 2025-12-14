Haben bayrische Behörden wirklich einen Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt verhindert?

Die Botschaft ist unters Volk gemischt. Drei Marokkaner, ein Ägypter und ein Syrer wurden nach Hinweisen eines „ausländischen Geheimdienstes“ festgenommen, weil sie einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt im Raum Dingolfing geplant haben sollen. So jedenfalls die Meldung stolz verkündet von Innenminister Herrmann. Dem glaube ich gar nichts mehr.

Gut, das ist nur meine Meinung, die auf Erfahrung mit bayrischen Strafverfolgern beruht. Dieses Vorurteil, wenn es denn eines ist, wurde erst jüngst wieder bestätigt. Der sogenannte Eiskeller-Mord. Wieder ein Unschuldiger, der die Tat angeblich einem Mitgefangenen gebeichtet haben soll. Wie im Fall Kulac, der vom Mordvorwurf an der kleinen Peggy K. freigesprochen werden musste und rein zufällig im selben Maßregelvollzug wie Gustl Mollath gelandet war. Einem anderen Insassen hatte man Erleichterungen versprochen, wenn er Ulvi aushorchen würde. Und das tat er auch und lieferte ein angebliches Geständnis ab, später, als er an Krebs erkrankte, überkamen ihn Gewissensbisse und er rückte mit der Wahrheit raus. Alles erstunken und erlogen – die Arbeit der Ermittler eine Farce, die unter anderem die Reid-Verhörmethode zur Anwendung brachten, mit der man praktisch jede Aussage dem Tatverdächtigen in den Mund legen kann. Die SOKO Peggy bestand übrigens aus fast dem gleichen Team wie die SOKO Bosporus, jene Truppe, die den NSU-Komplex aufklären sollte. Wir haben hier oft genug über die Zustände berichtet, mein Kollege wurde deshalb jahrelang abgehört und da wir wieder einen neuen Fall aufgenommen haben, sind wieder neue Maßnahmen gegen uns zu erwarten.

Und den übergeordneten Behörden soll ich nun Glauben schenken, dass sie einen Terroranschlag verhindert haben? Tut mir leid, alles in meinem Innern wehrt sich gegen diese Erkenntnis und wenn man es etwas tiefer gehend betrachtet, handelt es sich sowieso um eine glatte Lüge, denn die Asylpolitik hat diese Terroristen erst ins Land gerufen und somit die Planung der verhinderten Tat erst ermöglicht, oder?