Crimenetwork: Größte deutschsprachige Plattform für illegale Waren und Dienstleistungen abgeschaltet

in

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt (BKA) haben am Montag einen der Administratoren der kriminellen Handelsplattform „Crimenetwork“ festgenommen. Der 29-jährige Beschuldigte soll über viele Jahre als technischer Administrator der Plattform fungiert haben. Ihm wird vorgeworfen, kriminelle Handelsplattformen im Internet betrieben zu haben. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

„Crimenetwork“ galt als größter deutschsprachiger Online-Marktplatz für die Underground Economy. Die Plattform existierte seit 2012 und war eine der zentralen Handelsplattformen im deutschsprachigen Raum. Über 100.000 Nutzer und über 100 Verkäufer waren zuletzt auf der Plattform angemeldet. Die Kunden kamen hauptsächlich aus dem deutschsprachigen Raum.

Auf „Crimenetwork“ wurden illegale Waren und Dienstleistungen angeboten, insbesondere gestohlene Daten, Drogen und gefälschte Dokumente. Für die Bezahlung nutzten die Nutzer die Kryptowährungen Bitcoin (BTC) und Monero (XMR). Zwischen 2018 und 2024 wurden über die Plattform Umsätze von mindestens 1.000 BTC (etwa 90 Millionen Euro) und über 20.000 XMR (etwa 3 Millionen Euro) erzielt. Die Betreiber der Plattform sollen für die Abwicklung der Verkäufe Provisionen in Höhe von ein bis fünf Prozent des Verkaufswertes erhalten haben. Zusätzlich zahlten die Verkäufer monatliche Gebühren für Werbung und ihre Verkaufslizenzen.

Im Zuge der Ermittlungen konnten die Server der Plattform abgeschaltet und umfangreiche Beweismittel sichergestellt werden. Dazu gehören Nutzer- und Transaktionsdaten sowie Vermögen im Wert von rund einer Million Euro in Kryptowerten. Die Ermittlungen wurden vom BKA und der ZIT mit Unterstützung internationaler Strafverfolgungsbehörden, insbesondere der Staatsanwaltschaft Zeeland-West-Brabant und der Politie Zeeland-West-Brabant aus den Niederlanden, durchgeführt.

Weitere Informationen zur abgeschalteten Plattform sind auf der Webseite www.bustedcrime.network zu finden. Hintergrundinformationen sind auf der BKA-Webseite unter www.bka.de/crimenetwork abrufbar.