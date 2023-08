Goldwährung? BRICS, das war wohl nix

Von wegen, der 22. August könnte als Wendepunkt in die Geschichte eingehen, weil die BRICS-Staaten dem US-Dollar-Imperium Paroli bieten und eine Goldwährung auf den Markt bringen. Noch ist die Konferenz nicht zu Ende, doch ein großer Wurf sieht anders aus. Es sind ein paar neue Kandidaten aufgenommen worden, Saudi-Arabien, der Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Argentinien, Ägypten und Äthiopien. Besonders interessant bei den Neulingen, die ab 1. Januar 2024 ein Wörtchen mitreden dürfen, sind die US-Verbündeten Saudi-Arabien und die Emirate. Sieht so ein Gegenbündnis aus? Überhaupt sind in den BRICS überwiegend Lieferanten fossiler Energieträger vertreten. Wenn überhaupt eine Ablösung der Weltwährung angedacht ist, dann wird aus Petro-Dollar eben Petro-Yuan, doch die USA bleiben über ihre Vasallen im Boot.

Wem das zu abwegig klingt, denke an die Worte von George Soros 2016: “Ich denke, dass dies die richtige Zeit dafür wäre, China in die Schaffung einer neuen Weltordnung einzubeziehen – einer finanziellen Weltordnung.”