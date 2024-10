Gibt es etwas Größeres als Gott?

Für eine gewisse Zeit ist es auch im schlimmsten Irrenhaus auszuhalten sofern man bereits an der Pforte seinen Verstand hinterlegt und auf die großzügig angebotenen Drogen zurückgreift:

Mit Alkohol geht es am schnellsten, mit Frauen ist es am schönsten und mit den Betroffenheitsmimen vom ARD, ZDF und Süddeutscher Zeitung ist es am lustigsten.

Aber irgendwann gewöhnt man sich an alles und dann kommt jeder von uns einmal in eine Lebenssituation wo man sich nur noch fragt: „Wohin soll ich mich wenden wenn Gram und Schmerz mich bedrücken …“