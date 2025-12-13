Gender-Ideologie im Kinderzimmer: Regierung kippt Mutter-Kind-Pass

Wien. Die Umstellung des bisherigen Mutter-Kind-Passes auf einen digitalen „Eltern-Kind-Pass“ sorgt im Nationalrat für heftigen Streit. Trotz massiver Kritik beschloss die Mehrheit aus ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen die Verschiebung der verpflichtenden Einführung auf den 1. Oktober 2026. Die Debatte zeigt: Es geht längst nicht mehr nur um Organisation und Digitalisierung, sondern um Ideologie, Datensicherheit und die Frage, wie viel Zwang Familien künftig hinnehmen müssen. Quellen: Parlamentskorrespondenz via APA-OTS, FPÖ-Presseaussendung sowie Heute.at.

Der bisherige gelbe Mutter-Kind-Pass soll ab Herbst 2026 für neu festgestellte Schwangerschaften nur noch elektronisch geführt werden. Ab März 2027 werden auch die Daten der Neugeborenen ausschließlich digital gespeichert. Als Begründung nennt die Regierung die „Komplexität des Projekts“, verspricht aber bessere Vernetzung, automatische Erinnerungen und Anbindung an ELGA. Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig spricht von einer „Weiterentwicklung eines Erfolgsmodells“ und betont, Datenschutz und Privatsphäre seien gewährleistet.

Die FPÖ sieht darin einen massiven Eingriff in die Wahlfreiheit. FPÖ-Abgeordneter Peter Wurm spricht von einem faktischen Aus für den Mutter-Kind-Pass und warnt vor einem Digitalzwang für Familien. Besonders brisant: Hochsensible Gesundheitsdaten sollen zentral gespeichert werden, während laut FPÖ unklar bleibt, wer langfristig Zugriff erhält. Wurm warnt vor einem „Datenchaos statt Sicherheit“ und kritisiert, dass Eltern faktisch gezwungen würden, ihre intimsten Informationen digital zu hinterlegen.

Für zusätzlichen Zündstoff sorgt der Geschlechtseintrag. Laut FPÖ können bei der Geburt künftig neben „männlich“ und „weiblich“ auch „inter“, „divers“, „offen“ oder „keine Angabe“ gewählt werden. Die Freiheitlichen sprechen von Gender-Ideologie und einem bewussten Bruch mit biologischen Grundlagen. Im Parlament fielen Begriffe wie „Realitätsverweigerung“ und „Genderwahn“. Die Regierung kontert, es gehe um medizinische Realität bei seltenen Fällen uneindeutiger Geschlechtszuordnung – nicht um politische Symbolik.

Auch die Umbenennung selbst stößt auf Widerstand. Aus Sicht der FPÖ sei der Begriff „Eltern-Kind-Pass“ ein ideologisch motivierter Angriff auf ein jahrzehntelang bewährtes System. SPÖ und Grüne hingegen verteidigen den neuen Namen als Ausdruck moderner Familienbilder und verweisen darauf, dass auch Väter stärker eingebunden werden sollen.

Während die Regierung betont, dass Ausdrucke weiterhin möglich seien und niemand ausgeschlossen werde, sehen Kritiker darin ein bekanntes Muster: erst Digitalisierung, dann schleichender Zwang. Die Debatte zeigt, wie tief die Gräben verlaufen – zwischen technokratischer Modernisierung auf der einen Seite und dem Wunsch vieler Familien nach analoger Selbstbestimmung auf der anderen. Der Mutter-Kind-Pass, einst ein Symbol erfolgreicher Vorsorgepolitik, ist damit zum nächsten Schauplatz des Kulturkampfs geworden.