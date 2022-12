Früher Millionen, heute Billionen

Die Maßstäbe verschieben sich. In meiner Jugend regten sich die Akteure im Westfernsehen über verbeutelte Millionen auf. Um die Jahrtausendwende jammerte der Steuerzahlerbund wegen Milliarden. Aber das ist heute garnichts mehr. Milliarden verbeutelt Lauterbach so einfach schnell mal im Vorbeigehen. Die Lügenmedien berichten aktuell über die Schuldenaufnahme im Umfang von einer halben Billion im kommenden Jahr.

Genau genommen wird eine halbe Billion neu aufgenommen, zurückgezahlt werden 2023 etwa 0,3 Billionen Staatsschulden. Bleiben also 0,2 Billionen netto. Das entspricht dem halben Bundeshaushalt. Wir geben uns im Geist der Neuen Zeit mit Milliarden garnicht mehr ab, die neue Rechnungseinheit ist die Billion.

Ich gehe mal davon aus, daß es sich um ein Revival des Turmbaus von Babel handelt. Ein schönes Bild für so ein Desaster war heute morgen ein geplatztes Großaquarium in Berlin. War wohl die menschgemachte Erderwärmung. Hochmut kommt vor dem Fall, Gigantismus vor dem Knall.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst. „Von „Bazooka“ über „Wumms“ bis „Zeitenwende“: Mit sprachlichen Mitteln macht Olaf Scholz deutlich, was in diesem Jahrzehnt ansteht. Durch seine Stilvariationen spricht der Kanzler zugleich die Breite der Bevölkerung an.“ (Vorwärts)

Quelle: Prabelsblog