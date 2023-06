Seit Monaten warnt die FPÖ vor einem neuerlichen Anstieg der Asylzahlen und den Folgen dieser neuen Völkerwanderung. Was es jetzt braucht, ist eine Festung Österreich, so die Freiheitlichen. Im Gegensatz zu Nehammer und Co. haben wir den Willen und den Mut, der illegalen Masseneinwanderung endgültig einen Riegel vorzuschieben und straffällige Asylwerber unverzüglich abzuschieben.

Teilen Sie diesen Beitrag