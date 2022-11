Festung Österreich: Pressekonferenz mit Herbert Kickl

In dieser Woche geht es im Parlament heiß her. So vieles läuft in unserem Land „dank“ Schwarz-Grün vollkommen falsch und die Leidtragenden sind die Österreicher. Alles wird immer teurer, Klima-Klebe-Deppen eskalieren quer durchs ganze Land und zudem erleiden wir auch noch ein massives Migrationschaos. Was unser Land benötigt, ist eine „Festung Österreich“. Doch Schwarz-Grün schiebt lieber die Verantwortung ab, anstatt dass Illegale abgeschoben werden. Was es nun wirklich braucht, wird in dieser Pressekonferenz näher erläutert.