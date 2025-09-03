EUDI-Wallet: Der digitale Personalausweis als Überwachungsfalle?

Die Bundesdruckerei GmbH treibt gemeinsam mit der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) die Einführung des sogenannten EUDI-Wallets voran. Unter dem Deckmantel der Digitalisierung und europäischen Interoperabilität soll die digitale Brieftasche auf Basis der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises Bürgern und Verwaltungen das Leben erleichtern. Doch was als Fortschritt gefeiert wird, wirft kritische Fragen auf: Wie sicher sind die Daten wirklich, und wer hat am Ende die Kontrolle über die digitalen Identitäten der Bürger?

Die Idee klingt zunächst verlockend: Mit dem EUDI-Wallet sollen Bürger ihre Identitätsdaten wie Name, Geburtsdatum oder Meldeadresse bequem digital nutzen können – etwa für Behördengänge oder Bankgeschäfte. Die Bundesdruckerei betont die Sicherheit durch Hardware-Sicherheitsmodule und die Open-Source-Bereitstellung der Entwicklungsergebnisse. Doch die zentrale Speicherung und Verarbeitung sensibler Daten birgt Risiken. Was passiert, wenn diese Infrastruktur gehackt wird? Oder wenn Regierungen – sei es in Deutschland oder anderswo in der EU – diese Daten für Überwachungszwecke missbrauchen?

Die versprochene Datensparsamkeit und Multi-Faktor-Authentifizierung klingen gut, aber die Realität zeigt oft, dass technische Systeme nur so sicher sind wie ihre schwächste Stelle. Und die liegt meist bei den Menschen, die sie verwalten. Zudem bleibt unklar, wie viel Kontrolle der Einzelne tatsächlich über seine Daten behält, wenn diese grenzüberschreitend in 27 EU-Staaten verfügbar sind. Die Vorstellung, dass ein digitaler Nachweis von Berlin bis Bukarest nahtlos funktioniert, mag für Unternehmen und Verwaltungen effizient sein – für den Bürger könnte sie jedoch den Verlust der Privatsphäre bedeuten.