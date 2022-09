Es läuft wie geschmiert… noch!

Das gegenseitige Schulterklopfen ist stets auch mit der Freigabe großer Summen verbunden. Noch Fragen? Nein, nur eine: Wie lange dauert es, bis der Krug auf dem Weg zum Brunnen endlich bricht?

Mit dem von Bill Gates und Melinda French Gates verliehenen 2022 Global Goalkeeper Award wird eine Führungspersönlichkeit gewürdigt, die auf globaler Ebene Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung erzielt haben. Die diesjährige Auszeichnung wurde Ursula von der Leyen, der Präsidentin der Europäischen Kommission, verliehen, die bei der Leitung der EU und der weltweiten Reaktion auf die Covid-19-Pandemie Entschlossenheit bewiesen hat – vom Krisenmanagement bis zu den langfristigen Erholungsmaßnahmen. Als Verfechterin der globalen Gesundheit und des gleichberechtigten Zugangs war von der Leyen maßgeblich an der Gründung von ACT-A beteiligt, einer globalen Zusammenarbeit zur Beschleunigung der Entwicklung, Produktion und des gleichberechtigten Zugangs zu Covid-19-Tests, -Behandlungen und -Impfstoffen.

Sie war federführend bei den Bemühungen der Europäischen Union, einkommensschwächere Länder bei der Reaktion auf die Covid-19-Pandemie und der Bewältigung der Folgen zu unterstützen, und sagte u. a. 1 Mrd. EUR für den Ausbau der Produktionskapazitäten in Afrika zu, um den Zugang zu Impfstoffen, Medikamenten und Gesundheitstechnologien zu verbessern. Im Juni 2020 kündigte von der Leyen auf dem Global Vaccine Summit außerdem einen neuen Beitrag der Europäischen Kommission in Höhe von 300 Millionen Euro für die Impfstoffallianz Gavi an. Dies ist mehr als die Summe aller bisherigen EU-Beiträge zu Gavi.