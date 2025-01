Endlich! Milliardenbetrüger Benko festgenommen

Das wurde auch Zeit. René Benko, der Gründer des insolventen Signa-Konzerns, wurde am Donnerstagmorgen in seiner Villa in Innsbruck festgenommen. Die Festnahme erfolgte aufgrund von Verdächtigungen in Zusammenhang mit Betrug und Insolvenzdelikten. Benkos Anwalt bestätigte die Festnahme gegenüber OE24.at und erklärte, dass die Entscheidung über eine Untersuchungshaft innerhalb der nächsten 48 Stunden erwartet wird.

Benko soll u.a. als faktischer Machthaber der Laura Privatstiftung agiert haben, um Vermögenswerte zu verschleiern, darunter auch durch eine nachträglich ausgestellte Rechnung für hochpreisige Schusswaffen. Weitere Vorwürfe betreffen eine betrügerische Kapitalerhöhung bei Signa Holding Investments, wo Benko investierte Gelder anderer Gesellschafter als seinen eigenen Beitrag ausgegeben haben soll, sowie Verdacht der Untreue und betrügerische Krida durch die Verschleierung von Vermögenswerten in der Stiftung, berichtet die Krone. Und weiter heißt es, wie die „Krone“ erfuhr, besteht auch keine Möglichkeit für Benko, auf Kaution freizukommen.