Ein Referendum aus Rom: Italien trotzt dem EU-Dogma – und Deutschland schweigt

Während Deutschlands politische Klasse jede Volksabstimmung zu Migrationsfragen blockiert, überrascht Italien mit einem Plebiszit über die beschleunigte Einbürgerung. Ein demokratischer Weckruf aus dem Süden – inmitten der technokratischen Starre Europas.

Italien hat etwas getan, das in der Europäischen Union längst zur Ausnahme geworden ist: Es lässt das Volk abstimmen. Im Raum steht die Frage, ob die Frist zur Einbürgerung legaler Migranten von zehn auf fünf Jahre verkürzt werden soll – eine politische Debatte, die in Deutschland nicht einmal geführt wird.

In der Bundesrepublik sind Volksentscheide auf Bundesebene tabu – erst recht zu Fragen der Migration. Die AfD fordert seit Langem, das Volk an grundlegenden Weichenstellungen zu beteiligen. Doch die etablierten Parteien lehnen ab – aus Sorge vor „populistischen Entgleisungen“. Der Souverän gilt ihnen als Risiko, nicht als Ressource.

Dass der demokratische Impuls nun ausgerechnet aus Italien kommt, dürfte viele deutsche Beobachter irritieren. Zu oft wird das Land im Süden karikiert: als ineffizient, politisch instabil, auf EU-Gelder angewiesen. Und doch ist es Rom, das den Dialog mit dem Volk sucht – während Berlin schweigt.

Italiens Premierministerin Giorgia Meloni – Anführerin eines konservativen Bündnisses – lehnt die geplante Reform klar ab. Sie will die italienische Staatsbürgerschaft nicht unter ideologischem Druck verramschen. Ihre Haltung ist geradlinig, deutlich, souverän – ein Kontrast zur anpassungssüchtigen Linie deutscher Regierungsparteien, die sich meist an Medienstimmungen und Lobbygruppen orientieren. Meloni bleibt standhaft. Andere hätten dreimal schon kapituliert.

Gewiss: Der Volksentscheid in Italien könnte scheitern. Aber er findet statt. Und allein das ist bemerkenswert. In einer Europäischen Union, in der politische Entscheidungen immer häufiger hinter verschlossenen Türen von Technokraten, Richtern und „Experten“ gefällt werden, bedeutet jede Form direkter Demokratie ein Aufbegehren gegen das System.

Noch bezeichnender: Um sich über dieses Referendum seriös zu informieren, muss man mitunter auf ausländische Medien ausweichen – teils aus Katar. Das sagt viel über den medialen Würgegriff in unseren sogenannten Demokratien. Was nicht ins offizielle Narrativ passt, wird verschwiegen oder marginalisiert.

Italien erinnert uns daran, dass Demokratie mehr ist als ein Kreuz alle fünf Jahre. Sie verlangt Mut, Klarheit – und Vertrauen ins Volk. Genau das, was Brüssel fürchtet, Berlin verdrängt – und Rom heute zeigt. Ob man es sehen will oder nicht: Dieses Licht aus dem Süden reicht, um die Schatten zu beleuchten, in die sich eine zunehmend bürgerferne EU zurückzieht.

Es ist eine Lehre. Die Frage ist nur, ob jemand bereit ist, sie anzunehmen.

