EIL: Trump wird angeklagt

Donald Trump ist der erste ehemalige US-Präsident in der Geschichte gegen den eine Anklage erhoben wird. In Manhattan hat die Grand Jury dafür gestimmt, ohne weitere Einzelheiten der Klageschrift bekannt zu geben.

Es geht um die Zahlung von Schweigegeld in Höhe von 130 000 Dollar an die Pornodarstellerin Stormy Daniels, die diese 2016 erhalten haben soll. Nicht Trump selber, sondern sein damaliger Anwalt Michael Cohen soll die Zahlung veranlasst haben, damit Daniels nicht über ihre Affäre im Jahr 2006 plauderte, die sie mit Trump nach eigenen Angaben hatte. Trump bestreitet dies und jegliches Fehlverhalten in der Affäre und bezeichnete Daniels als Horseface.

Schweigegeld haben auch schon andere ehemalige US-Präsidenten bezahlt und wurden dafür nicht belangt, so zum Beispiel Bill Clinton im Fall Paula Jones. Bei Donald Trump sollen einige Umstände der Zahlungen jedoch als Gesetzesverstöße gewertet worden seien. In den nächsten Tagen werden sicher diese Details noch bekannt.

