Dugin halluziniert vom Dritten Weltkrieg und der Erlösung durch die „Heilige Atombombe“

Der russische Ideologe Alexander Dugin hat auf seinem Substack-Kanal erneut zum globalen Rundumschlag ausgeholt – mit einem Text, der sich liest wie die Offenbarung des Johannes auf Steroiden. Titel: World War Three Has Begun. Darin erklärt Dugin das jüngste Bombardement iranischer Nuklearanlagen durch die USA zum Auftakt des Dritten Weltkriegs – inszeniert von Globalisten, kaschiert durch Nationalismus, entfesselt durch atomare Willkür und einzig heilbar durch eine neue „heilige russische Macht“.

Dugins Welterklärung folgt einem simplen Drehbuch: Alle sind vom Bösen besessen – außer Russland. Ob USA, Israel, Indien, China, Ukraine oder Europa – sie alle marschieren unter dem „Bellamy-Gruß“ (gemeint ist ein pseudofaschistischer Kult, den Dugin aus Bildern amerikanischer Konferenzen herbeifantasiert), getrieben von der Idee eines künstlichen Weltgehirns namens „Singularität“. Dugin stilisiert die Welt zur Hölle auf Erden – um dann Russland zur letzten Bastion des Guten zu verklären. Ein altes Rezept, gewürzt mit Atompilzen.

Was der Schizo-Esoteriker in heiligem Zorn predigt, ist nichts anderes als ein Aufruf zur Selbstverklärung Russlands durch totale Mobilmachung. Seine Lösung: Schluss mit Nettigkeit à la „Kater Leopold“, her mit einer neuen totalitären Staatsreligion. Statt Frieden durch Diplomatie fordert Dugin die „Ideologie der heiligen russischen Macht“ – eine martialische Mischung aus Mystizismus, Nationalismus und Endkampf-Fantasie.

Ironischerweise übernimmt Dugin exakt die Logik jener Globalisten, die er so sehr verachtet: Die Welt müsse brennen, damit aus der Asche ein neues Imperium erstehe – nur eben nicht westlich, sondern russisch. Aus „Genderwahn“ wird „orthodoxe Reinheit“, aus Liberalismus wird „heiliger Krieg“, aus Künstlicher Intelligenz wird russischer Geist.