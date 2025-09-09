Digitale Verblödung: Mit Vollgas in die Sackgasse!

Während Bildungsministerien und Regierung unbeirrt an der Schuldigitalisierung festhalten, mehren sich Stimmen, die von einem katastrophalen Irrweg sprechen. Ein Elternbrief eines Gymnasiums bringt es auf den Punkt: Flexible Arbeit mit Tablets schön und gut, aber die Schattenseiten überwiegen – von geschummelten Hausaufgaben über KI-generierte Antworten bis hin zur völligen Ablenkung im Unterricht. „Dringender Handlungsbedarf“ wird dort eingeräumt. Weltweit zeigt sich längst: Das Experiment mit Tablets und Smartphones ist gescheitert, wie Kla.TV berichtet.

Die Bilanz ist verheerend: Kernkompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen brechen ein, psychische Probleme nehmen explosionsartig zu. Kinder fühlen sich ohne Handy im Sportunterricht nackt, leiden an Depressionen, Essstörungen oder verlieren völlig den Bezug zum realen Leben. Neurobiologen sprechen von einer regelrechten „medialen Droge“. Länder wie Frankreich, Italien und Schweden ziehen bereits die Notbremse mit Handyverboten an Schulen. Und während internationale Experten warnen, peitscht Berlin mit dem „Digitalpakt 2.0“ noch mehr Tablets, Smartphones und Breitband in die Klassenzimmer.

Wie perfide das Ganze wirkt, zeigt ein Blick ins Silicon Valley: Ausgerechnet dort, wo die Tech-Giganten sitzen, werden die eigenen Kinder auf Schulen ohne digitale Endgeräte geschickt. Während deutsche Schüler zur KI-Hörigkeit und Verblödung erzogen werden, lernt der Nachwuchs der Elite ganz klassisch mit Stift und Papier. Ein pädagogisches Armutszeugnis – und zugleich ein Hinweis darauf, wer hier wirklich das „digitale Versuchskaninchen“ ist.