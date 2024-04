Die Zeitenwende erreicht die Nationale Front

Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt, daß die Unzufriedenheit mit den Zumutungen der Oligarchen bisher nur bei der Unter- und Mittelschicht vorangeschritten ist. Die gehobenen Stände verschanzen sich noch hinter der Brandmauer. Grundlage der Studie sind Sinus-Milieus, die ich mal vorstelle.

Über die Abgrenzung der Milieus kann man sich trefflich streiten. Wir sehen in den zugrunde liegenden Sinus-Mileus ein hochkomplexes Modell. Wenn die Meinungsforscher Aussagen treffen, basieren sie auf dem Modell. Je komplizierter das Modell, desto höher ist das Modellrisiko. Um das Modellrisiko zu reduzieren hilft in der Regel Einfachheit. Wir sehen im folgenden also durch eine hochkomplexe Brille, welche in die eine oder andere Richtung zurechtgeschliffen sein mag.

Milieu Beschreibung Anteil Ampel + CDU Konservativ-Gehobenes Milieu Die alte strukturkonservative Elite: klassische Verantwortungs- und Erfolgsethik sowie Exklusivitäts- und Statusansprüche; Wunsch nach Ordnung und Balance; 68 % Postmaterielles Milieu Engagiert-souveräne Bildungselite mit postmateriellen Wurzeln: Selbstbestimmung und -entfaltung sowie auch Gemeinwohlorientierung; Verfechter von Post-Wachstum, Nachhaltigkeit, diskriminierungsfreien Verhältnissen und Diversität; 71 % Milieu der Performer Die effizienzorientierte und fortschrittsoptimistische Leistungselite: globalökonomisches und liberales Denken; gesamtgesellschaftliche Perspektive auf der Basis von Eigenverantwortung; Selbstbild als Stil- und Konsum-Pioniere; 70 % Expeditives Milieu Die ambitionierte kreative Bohème: Urban, hip, digital, kosmopolitisch und vernetzt; auf der Suche nach neuen Grenzen und unkonventionellen Erfahrungen, Lösungen und Erfolgen; ausgeprägte Selbstdarstellungskompetenz, 73 % Traditionelles Milieu Die Sicherheit und Ordnung liebende ältere Generation: verhaftet in der kleinbürgerlichen Welt bzw. traditionellen Arbeiterkultur; anspruchslose Anpassung an die Notwendigkeiten; steigende Akzeptanz der neuen Nachhaltigkeitsnorm; 51 % Nostalgisch-Bürgerliches Milieu Die harmonieorientierte (untere) Mitte: Wunsch nach gesicherten Verhältnissen und einem angemessenen Status; Selbstbild als Mitte der Gesellschaft, aber wachsende Überforderung und Abstiegsängste; gefühlter Verlust gelernter Regeln und Gewissheiten; 45 % Adaptiv-Pragmatische Mitte Der moderne Mainstream: Anpassungs- und Leistungsbereitschaft, Nützlichkeitsdenken, aber auch Wunsch nach Spaß und Unterhaltung; starkes Bedürfnis nach Verankerung und Zugehörigkeit; wachsende Unzufriedenheit und Verunsicherung 56 % Konsum-Hedonistisches Milieu Die auf Konsum und Entertainment fokussierte (untere) Mitte: Spaßhaben im Hier und Jetzt; Selbstbild als cooler Lifestyle-Mainstream; starkes Geltungsbedürfnis; berufliche Anpassung vs. Freizeit-Eskapismus; 55 % Neo-Ökologisches Milieu Die progressiven Realisten: Optimismus und Aufbruchsmentalität bei gleichzeitig ausgeprägtem Problembewusstsein für die planetaren Herausforderungen; Selbstbild als Changemaker und Impulsgeber der globalen Transformation; Offen für neue Wertesynthesen: 56 % Prekäres Milieu Die um Orientierung und Teilhabe bemühte Unterschicht: Dazugehören und Anschlusshalten an den Lebensstandard der breiten Mitte – aber Häufung sozialer Benachteiligungen und Ausgrenzungen; Gefühl des Abgehängtseins, 44 %

Die Studie bestätigt das, was ich schon geraume Zeit behaupte: Die Geduld mit dem elitistischen Machtkartell währt solange, wie es finanziell nicht weh tut. Solange die Klimarettung eine Kugel Eis kostete, war sie willkommen. Inzwischen ist sie eine Last. Die grüne Sektiererei ist also eine Schönwettererscheinung. Die Grünen aller Parteien – Christ-, Liberal-, Sozial- und Ökoplanwirtschaftler – schrotten mit wachsender Begeisterung ihre eigenen Existenzgrundlagen.

Die Studie ist in der Mitte der Gesellschaft noch etwas mehr in die Tiefe gegangen: Für das bürgerlich-nostalgische Milieu gibt es einen Vergleich mit der letzten Bundestagswahl.

Ampel CDU AfD BSW 2021 46 % 21 % 19 % 2024 17 % 28 % 34 % 9 %

Dieselbe Tabelle für die adaptiv-pragmatische Mitte:

Ampel CDU AfD BSW 2021 48 % 27 % 13 % 2024 26 % 30 % 27 % 4 %

Wir sehen, daß der Mittelstand durch die Klimapolitik massiv geschädigt wurde. Das Beamtentum und die staatsnahen Berufe haben kaum veränderte Existenzbedingungen, bei den NGOs fließt sogar mehr Geld als je zuvor. Bei den kleineren Gewerbetreibenden, den Besitzern von älteren Immobilien und den Rentnern ist die finanzielle Luft dünne geworden. Eine Umverteilung von unten nach oben ist in Gang gesetzt worden. Das äußert sich in Verärgerung und Abtrünnigkeit vom Mainstream. Das ist wahrscheinlich die Zeitenwende, von der der Buka Scholz sprach.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst:

Natur ist Sünde, Geist ist Teufel,

Sie hegen zwischen sich den Zweifel,

Ihr mißgestaltet Zwitterkind.

(Geh. Rath v. Goethe)