„Die Biologie wird komplett geleugnet!“

Die Ampel-Regierung und ihre Pläne zum Umbau unserer gesellschaftlichen Säulen! Wer Mann und wer Frau ist, soll bald jeder selbst entscheiden können. Die Rolle der Eltern soll aufgeweicht werden. Leihmutterschaft? Eventuell legalisieren.

Eine gefährliche Entwicklung, sagt Kristina Schröder: „Ein Leitgedanke zieht sich durch all diese Vorhaben: Das Biologische soll komplett geleugnet werden. Es soll gar keine Rolle mehr spielen.“



Die ehemalige Familienministerin mit einer fulminanten Woke-Abrechnung bei „Schuler! Fragen, was ist“!

„Gerade Transsexuelle wollen nichts anderes als im anderen Geschlecht möglichst authentisch leben. Das ist ihr Punkt. Damit bestätigen sie ja gerade die Zweigeschlechtigkeit.“ Diese Menschen hätten mit „der trans-queeren Bewegung überhaupt nichts am Hut“. Und: Für die neue Woke-Bewegung sei wirklich ALLES queer. „Da wird der queeren Holocaust-Opfer gedacht. Ermordet wurden Homosexuelle. Und eben nicht Queere. Was auch immer das so genau sein soll.“



Spannend: Schröder glaubt nicht daran, dass Firmen, die sich mit der Regenbogen-Flagge schmücken, alle Hintergründe der Debatte durch dringen: „Die wollen einfach nur zeigen, dass sie irgendwie gut sind und fortschrittlich.“ Nur: Dass da die Existenz von zwei Geschlechtern in Frage gestellt wird, würden diese Unternehmen gar nicht wissen. „Aber gerade das regt mich auf: Weil so viele so unkritisch mitmachen und nicht sehen, welche Debatten da im Hintergrund stehen, ist diese Bewegung so wirkmächtig.“

Sie kritisiert auch die Blauäugigkeit ihrer eigenen Partei, der CDU, in dieser Frage. „Auch dort gibt es die Haltung: Das ist so bekloppt. Das wird sich wegen offenkundiger Beklopptheit von selbst erledigen.“ Durch diese Einstellung werde die Macht, die die Woke-Bewegung schon hat, unterschätzt und verkannt. Schröders Beispiel: Niemand gendert am Grill oder beim Glas Wein. Aber in der öffentlich gesprochenen Sprache werde fast nur noch gegendert …

Das ganze Interview mit Kristina Schröder gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=voXkARKSm3I&t=1543s