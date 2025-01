Deutschland ist nicht mehr links!

in

Die Aufbruchstimmung ist angekommen. Die Unionsparteien wähnen sich in der Trump-Spur, aber die traurigen Gestalten um Merz und Söder werden bald so enden, wie die Anführer der Schwesterpartei in Österreich. Deutschland hat keinen Donald Trump und keinen Elon Musk, aber Deutschland hat Alice Weidel. Und Alice Weidel ist für Deutschland. Das muss reichen und das wird reichen. AKK heißt ab sofort Alice kann Kanzler. Und sie wird es, wenn die Wähler es wollen. Und es sind immer mehr, die das wollen. Denn sie haben den Kanal voll. Es geht um mehr als nur die längst fällige Remigration. Es ist unser Land, unsere Heimat, unsere Kultur! Wir sind die Zukunft!

