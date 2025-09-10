Deutsche zieht es in die Schweiz – Auswanderungswelle hält an

Die Schweiz bleibt das Topziel für deutsche Auswanderer in Europa. Anfang 2024 lebten dort rund 323.600 Deutsche, ein Zuwachs von 7.600 Personen gegenüber dem Vorjahr. Innerhalb von zehn Jahren stieg die Zahl um 10,7 Prozent – über 31.000 Deutsche mehr als 2014. Damit führt die Eidgenossenschaft die Statistik weiterhin unangefochten an, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt .

Auf Platz zwei folgt Österreich mit gut 232.700 Deutschen, das binnen eines Jahrzehnts sogar einen Anstieg von 41 Prozent verzeichnete. Spanien liegt trotz jahrelangen Rückgangs inzwischen wieder im Aufwind: Anfang 2024 lebten dort rund 128.000 Deutsche – fast 2.300 mehr als im Vorjahr. Die Nähe, kulturelle Vertrautheit und sprachliche Hürdenfreiheit machen vor allem die deutschsprachigen Nachbarn attraktiv.