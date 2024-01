So viel kassiert der Deutsche Kulturrat e.V. jährlich, um Deutschland zum Einwanderungsland zu deklarieren

Im Januar wurde wie die Broschüre „15 Thesen – Zusammenhalt in Vielfalt” an alle Bundestagsabgeordneten verteilt. Darin wird in leichter Sprache die Marschroute für den Umbau der Gesellschaft ausgegeben. Verfasst und jährlich überarbeitet wird die Broschüre von der „Initiative kulturelle Integration“ des „Deutschen Kulturrats e.V.“, der satte Fördergelder kassiert, wie eine Anfrage zu Tage förderte.

In welcher Höhe wurde bzw. wird der “Deutsche Kulturrat e.V.” in den Jahren 2017 bis 2024 jährlich von der Bundesregierung bzw. ihr nachgeordneten Stellen — insbesondere von der Bundesbeauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien — gefördert (für 2024 bitte Angabe der geplanten Förderung; Angaben bitte aufschlüsseln nach fördernder Stelle sowie Grund- bzw. Projektförderung), und in welcher Höhe wurde die Broschüre “15 Thesen — Zusammenhalt in Vielfalt” der “Initiative kulturelle Integration c/o Deutscher Kulturrat e.V.” gefördert, die an alle Bundestagsabgeordnete mit Schreiben vom 8. Januar 2024 verteilt wurde. Abgeordneter Thomas Seitz, AfD

In der Antwort heisst es: Der Deutsche Kulturrat e.V. wurde bzw. wird in den Jahren 2017 bis 2024 von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien ais Grundförderung wie folgt gefördert:

Jahr Betrag 2017 337.000,00 € 2018 429.784,00 € 2019 387.000,00 € 2020 441.500,00 € 2021 599.500,00 € 2022 504.000,00 € 2023 529.000,00 € 2024 538.000,00 €

Darüber hinaus erhielt bzw. erhält der Deutsche Kulturrat e.V. in den Jahren 2017 bis 2024

folgende Mittel für Projektförderungen durch die Beauftragte der Bundesregierung für

Kultur und Medien:

Jahr Betrag 2017 162.200,00 € 2018 300.950,00 € 2019 673.500,00 € 2020 682.300,00 € 2021 1.010.722,00 € 2022 817.778,00 € 2023 742.300,00 € 2024 581.500,00 €

Aber was steht nun drin, in dieser Broschüre, die es auch auf Englisch und Türkisch gibt?

Beginnen wir mit These 15: Kulturelle Vielfalt ist eine Stärke. Es folgen die üblichen Phrasen. Besonders übel und noch dazu frei erfunden ist These 9: Deutschland ist ein Einwanderungsland und sei es immer schon gewesen. Außerdem sei Deutschland auf „Erwerbseinwanderung“ angewiesen, eine bodenlose Frechheit, wenn man die Statistiken zu den Empfängern des „Bürgergelds“ zur Rate zieht.



Deutschland ist multiethnisch geprägt – von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion, Sprache und kultureller Prägung. Einwanderung und Integration gehören zu uns. Das trifft auf die Vergangenheit zu, in der Deutschland unterschiedliche Phasen der Einwanderung erlebt hat, und auf die Gegenwart mit Blick auf die weltweiten Migrationsbewegungen. Asyl ist ein Grundrecht.

Nein, ist es nicht!

Und wer ist alles mit im Boot, wenn Millionen Fördergelder vergeben werden? Die Liste ist lang.

Der Initiative kulturelle Integration gehören an:

ARD

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege

Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland

Bundesministerium des Innern und für Heimat

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Bundesverband der Digitalpublisher und Zeitungsverleger

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Deutsche Bischofskonferenz

dbb beamtenbund und tarifunion

Deutscher Gewerkschaftsbund

Deutscher Journalisten-Verband

Deutscher Kulturrat

Deutscher Landkreistag

Deutscher Naturschutzring

Deutscher Olympischer Sportbund

Deutscher Städte- und Gemeindebund

Deutscher Städtetag

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, zugleich Beauftragte für Antirassismus

Evangelische Kirche in Deutschland

Forum der Migrantinnen und Migranten im Paritätischen Koordinationsrat der Muslime

Kulturministerkonferenz

MVFP Medienverband der freien Presse

neue deutsche organisationen – das postmigrantische Netzwerk

VAUNET – Verband Privater Medien

Verband Deutscher Zeitschriftenverleger

ZDF

Zentralrat der Juden in Deutschland

Hier gelangen Sie zu der Neufassung der 15 Thesen als PDF (deutsch).

Es gibt die 15 Thesen auch in einer englischen, als auch einer türkischen Übersetzung.