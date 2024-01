Das müssen alle über Nehammer wissen!

Nehammer hält am Freitag eine Rede – mal wieder. Die ÖVP spielt einmal mehr ihr übliches Spiel und vermarktet den Inhalt der Rede scheibchenweise. Bei vielem hat man wieder das Gefühl, dass die Kopiermaschine angeworfen wurde. Und ganz allgemein stellt sich die Frage: Mit wem will Nehammer all das umsetzen? Mehr dazu in diesem FPÖ-TV Interview mit Herbert Kickl!

