Der verurteilt fahnenflüchtige CDU-Generalsekretär fordert weiter schwere Waffen – für andere

So könnte Mario Czaja in Uniform ausgesehen haben / ai generated

Geführt von Wehrdienstverweigerern „aus Gewissensgründen“ und befeuert von Frauen ohne Flintenkenntnis und anderen Wehrunkundigen fordert die Ampelregierung, in Deutschland die „stärkste Armee Europas“ aufzustellen. Für die nächsten Tausend Jahre? Die Tonlage kennt man irgendwie und ist versucht, Frau Göring im Bundestag zu fragen, ob sie Assoziationen hat. Aber nicht nur die atemberaubende neue deutsche Großkotzigkeit wirkt als tektonische Verschiebung, auch die Exponenten der Waffenforderer für den Ukrainekrieg sind jenseits normaler Maßstäbe. Man könnte zum Beispiel Frau Stracks-Zimmermann von der FDP fragen, ob die – nicht nur Aktienkurs-explosive – Firma Rheinmetall rein zufällig in ihrem Wahlkreis liege. Ohne Frage haut es einen vom Stuhl, wenn man die Oppositionssimulation der Christenunion im Bundestag betrachtet. Von Anfang an forderte sie Panzer für den Ukrainekrieg und die schweren Angriffswaffen gegen Russland kommen für sie heute noch zu spät und sind zu wenige.

Wäre die Fahnenflucht des CDU-Generals nur eine Groteske, könnte man lachen. Aber der Mann fordert Kriegsnachschub ohne Ende

Wer aber führt die Christus-Parteiler, denen es offenbar nicht massiv genug in Richtung Atomkrieg gehen kann? Nummer eins ist ein Multimillionär, der eine Spitzenposition beim weltgrößten Finanzverwalter (Münte: „Heuschrecke“) hinter sich und üblicherweise reichliche Ausweichmöglichkeiten im Fall der Fälle vor sich hat. Er kann sogar einen auf Perserschah 1979 machen und vor dem Knall mit dem selbstgesteuerten Flugzeug abrücken. Die Nummer zwei ist Generalsekretär der CDU und kann als exzellentes Qualifikationsmerkmal die Gerichtsbekanntschaft als Verurteilter vorweisen: Ausgerechnet wegen wiederholter Fahnenflucht wurde Mario Czaja verurteilt (hier), wie uns das AfD-MdB Peter Boehringer wissen lässt (hier). Nichts ist in der Berliner Politblase derart daneben, dass es nicht noch getoppt werden könnte. Dass man schon wieder andere in den Krieg schickt und selber vor Einberufungen die Flucht ergriff, setzt vorläufig dem Fass die Krone auf den Nagel.

Wegen Fahnenflucht rechtskräftig verurteilter CDU-Generalsekretär möchte gerne Waffen in Kriegsgebiet exportieren. Seine CDU-CSU wird morgen im Bundestag in einer von der Union verlangten Aktuellen Stunde schon wieder mehr Panzerlieferungen für die Ukr.https://t.co/cLFyK3Jqvc pic.twitter.com/hD2ZQGvawU — Peter Boehringer (@PeterBoehringer) January 24, 2023