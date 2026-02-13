Dawei, dawei! Wie lächerlich ist das denn?

Fantareis

Anlässlich der Münchner Kriegstreiberkonferenz haut die SPRINGERPRESSE wieder mächtig auf die Kacke und behauptet, Putin könnte die Nato mit 15.000 Soldaten besiegen. Leider hält die BILD ihre Leser nicht so ganz unberechtigt für dumm, genauer gesagt für saudumm, an der Grenze zur geistigen Behinderung, die es gerade noch erlaubt, die dürftigen Artikel zu lesen, aber nicht sinnentnehmend, sondern nur im Zusammenspiel mit den reißerischen Überschriften und Sensationsbildern. Andernfalls wäre die BILD nicht immer noch die auflagenstärkste „Tageszeitung“ und Spitzenreiter bei den Online-Medien.

Dennoch wird es der ein oder vielleicht in Zweifel ziehen, wieso Russland es seit Jahren einfach nicht fertig bringt, die kleine Ukraine in die Knie zu zwingen, aber die gesamte NATO im Handstreich besiegen sollte. Die FAZ schreibt zeitgleich „Der Stellungskrieg zermürbt Russland.“ Besonders auf russischer Seite sollen die Verluste sehr hoch sein, man liest dauernd, dass Putin auf Söldnertruppen, Strafgefangene und Soldaten aus Nordkorea zurückgreifen muss. Aber alles halb so schlimm. Nach Ronzheimers Super-Experten-Podcast kann man sich im Kreml also beruhigt zurücklehnen, wenn es aus Europa heisst, die Russen hätten leichtes Spiel. Worauf wartet ihr noch? Dawei, dawei!

Fantareis

Musiker, Autor, Publizist

  1. Avatar von Dr.Faustus hat beschlossen und verkündet 👈
    Dr.Faustus hat beschlossen und verkündet 👈

    Tja,der Michel soll alles bezahlen,egal welche Seite gerade läuft… Noch Fragen?

  2. Avatar von Mikey 2.0
    Mikey 2.0

    Dass die BILD sich so grosser Beliebtheit erfreut liegt wohl nicht an der politischen Bildung, die einem dort geboten wird – da greifen viele noch auf ARD/ZDF zurueck, was einem auch das muehsame Lesen erspart. 🙂 Aber immerhin nennen Sie in BILD und bei bestimmten Vorfaellen oft noch Name und/oder Nationalitaet…
    Was die Ukraine angeht glaube ich schon, dass Russland das auch schneller erledigt bekaeme wenn sie das so handhaben wuerden wie bspw. die Amis mit ihren „Friedensmissionen“. Nur betrachten die Russen die Ukrainer eben als Brudervolk und sind entsprechend vorsichtig…

