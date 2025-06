Das #WorldWar3 Wort zum Sonntag

Der mediale Sturm im Wasserglas lässt selbst bei den aktuellen Temperaturen die meisten Deutschen kalt. Man grillt im Garten wie eh und je, brutzelt im Freibad oder kotzt sich am Ballermann die Seele aus dem Leib. Was die Sommeridylle stört, wird einfach ausgeblendet. Solange der Liter Diesel nicht mindestens 25 Euro kostet und eine Kugel Eis nur noch per Bezugsschein über die Lebensmittelkarten-App zu kriegen ist, bleibt der Untertan untertan. Das bißchen Krieg schaut man sich am Sonntagabend vor dem Tatort im Fernsehen an. Und da soll er auch bleiben.

Aber das wird er nicht. Sie kommen zu holen eure Kinder als Kanonenfutter. Hauptsache, die Renten sind sicher. Om!